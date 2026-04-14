Na prelazu Horgoš teretna vozila na izlaz čekaju četiri sata, na Batrovcima dva sata

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, teretna vozila na graničnom prelazu Horgoš čekaju četiri sata na izlaz.

Teretna vozila na graničnom prelazu Batrovci čekaju dva sata na izlaz, a na Kelebiji sat vremena, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, a zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na auto-putevima.

Uprava granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije u saradnji sa graničnim organima Mađarske usaglasila je radno vreme graničnih prelaza Bački Vinogradi – Ašothalom, Bajmok – Bačalmaš i Rastina – Bačsentđerđ, tako što će, umesto dosadašnjih od 7 do 19 časova, biti otvoreni duže u sledećim danima:

Na Graničnom prelazu Bački Vinogradi – Ašothalom radno vreme biće: - od 17. 4. 2026. godine do 19. 4. 2026. godine, od 7 do 22 časa.

Navedeni granični prelaz uspostavlјen je za odvijanje putničkog saobraćaja.

