Vantelesna oplodnja o trošku države: Kompletan spisak pregleda i klinika u Srbiji koje pokriva Fond

Proces vantelesne oplodnje (IVF) preko Republičkog Fonda za zdravstveno osiguranje, kako za parova tako i za žene bez partnera, omogućen je za državljane Srbije i one koji imaju zdravstveno osiguranje u Srbiji. Deluje da je to komplikovan proces i mnogi zaziru od njega tražeći rešenje u postupcima koji sami finansiraju. Da li je zaista tako?

Mislite da ćete ući u lavirint raznih neophodnih papira, birokratije i analiza? Možda ne mora da bude tako. Probaćemo da vam ovaj put što više olakšamo u nekoliko koraka.

Koji su osnovni kriterijumi koje morate da ispunjavate?

da su iscrpljene druge mogućnosti lečenja infertiliteta

da je i pored odgovarajućeg lečenja i dalje prisutna neplodnost

da žena ima manje od 45 godina u trenutku prolaska komisije za BMPO

da u ejakulatu muškarac ima živih ili morfološki ispravnih spermatozoida ili da muškarac ima zamrznute spermatozoide u nekoj IVF klinici u Srbiji

da je očuvana funkcija jajnika

da je indeks telesne mase žene manji od 30 (BMI)

da kod žena nije moguće lečenje neplodnosti sopstvenim jajnim ćelijama (nema očuvanu ovarijalnu rezervu) i onda se ovaj par upućuje na postupak sa doniranim ćelijama

da partner/muškarac nema sopstveni reproduktivni materijal i onda se par upućuje na postupak sa doniranim ćelijama

da je žena bez partnera i nema dece i tada se upućuje na postupak sa doniranim spermatozoidima

da muškarac ili žena imaju zamrznute reproduktivne

Neograničen broj IVF stimulisanih postupaka i neograničen broj krioembriotransfera za osigurano lice (ženu) do napunjenih 45 godina u momentu dobijanja Potvrde o ispunjenosti uslova, koja nema dece u postojećoj bračnoj/vanbračnoj zajednici. Ovo je BMPO za prvo dete.

Dva stimulisana postupka BMPO i tri krioembriotransfera ima žena do 45 godina života koja u postojećoj zajednici ima jedno dete (bez obzira da li je dobijeno vantelesnom oplodnjom ili seksualnim putem). Ovo je BMPO za drugo dete.

Na teret RFZO-a proceduru vantelesne oplodnje mogu izvršiti i parovi kod kojih muški partner ima dijagnozu azoospermije i zamrznut materijal u nekoj od klinika za vantelesnu oplodnju u Srbiji.

Za sve koji ispunjavaju kriterijume za donaciju, država omogućava jedan paket uvoza za izvođenje postupaka o trošku RFZO-a.

Tri postupka vantelesne oplodnje sa doniranim jajnim ćelijama, kao i tri stimulisana postupka sa doniranim spermatozoidima imaju svi parovi kojima je neophodna ova procedura, kao i tri krioembriotransfera za postupke sa doniranim materijalom (zamrznuti embrioni dobijeni uz doniran materijal sa jedne i sopstveni materijal sa druge strane). Uslov je da žena ima manje od 45 godina starosti.

Ženama bez partnera omogućena je vantelesna oplodnja o trošku države i to tri stimulisana postupka sa doniranim spermatozoidima, kao i tri krioembriotrasfera embriona dobijenih uz pomoć doniranih spermatozoida (uslov je da žena ima manje od 45 godina i da nema dete)

Da biste započeli proceduru morate imati preporuku lekara specijaliste za infertilitet da vam je neophodna vantelesna oplodnja ili donacija reproduktivnih ćelija kako biste ostvarili trudnoću. S tom preporukom (izveštajem) započinjete pripremu neophodnih analiza i uputa.

Koje analize su potrebne za IVF proces?

Cervikalni bris na bakterije i vaginalni bris na bakterije, bris na hlamidiju i bris na bakterijsku vaginozu

HbsAg, HCV, HIV, TPHA ― serologija

Rubella ― serologija

Toxoplasma gondii

Skrining grlića materice ― bris na Papanikolau, kolposkopija (Papanikolau je BRIS)

Ultrazvučni pregled vaginalnom sondom

Hormonsko ispitivanje od 2. do 4. dana menstrualnog krvarenja (FSH, LH, E2, Pg, T, TSH, T3, T4, Prolaktin, antimilerijan hormon ― AMH)

Muškarac:

• Bris uretre na bakterije, bris na hlamidiju

• HbsAg, HCV, HIV, TPHA ― serologija

• Spermogram i spermokulturu

Ukoliko muškarac ima dijagnostikovanu azoospermiju mora priložiti i potvrdu o zamrznutom biološkom materijalu, a to znači da mora imati dokaz o zamrzavanju svog reproduktivnog materijala.

Koliko važe analize?

Nalazi briseva i ultrazvuka važe 6 meseci

Ostale analize ne mogu biti starije od 12 meseci

Analize hormona važe 6 meseci

Dodatno, a važno

Ukoliko niste u bračnoj zajednici a imate partnera/partnerku, neophodno je da komisiji za IVF priložite i izjavu o vanbračnoj zajednici koja mora biti overena kod notara i ne sme biti starija od 12 meseci.

Ukoliko aplicirate za komisiju za IVF postupak za drugo dete, potrebno je da priložite izvod iz matične knjige rođenih za prvo dete (ne mora original).

Uputi za IVF komisiju

Uput za Komisiju za BMPO u jednoj od ustanova iz plana mreže zdravstvenih ustanova (ovaj uput treba da bude naslovljen na kliniku u kojoj se radi komisija)

Uput za ultrazvučni pregled koji se vrši u okviru ocenjivanja na komisiji (ovaj uput treba da bude naslovljen na kliniku u kojoj se radi komisija)

Uput za spermogram koji se vrši u toku postupka ocene Komisije za BMPO (ovaj uput treba da bude naslovljen na kliniku u kojoj zaseda komisija).

Dodatno, a važno

Ukoliko se na komisiju upućujete van svoje filijale – obavezno overite upute u RFZO-u

Najbolje je pripremiti fotokopije svih vaših pripremljenih analizaKomisiju zakazujete telefonskim putem svuda osim u KC Vojvodina. Za celu Vojvodinu zakazuje se tako što izabrani lekar u domu zdravlja zakazuje komisiju elektronski.

Mesto komisije ne možete birati već se određuje na osnovu toga gde teritorijalno pripadate

Izbor klinike za IVF: trenutno možete birati između sedam kliničkih centara i 16 privatnih klinika za IVF i kliniku za vaš IVF proces birate na samoj komisiji

Nakon završene komisije dobijate Potvrdu o ispunjenosti uslova za ulazak u IVF proces

Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) objavio je spisak klinika u kojima je u 2026. godini dostupna vantelesna oplodnja parovima o trošku Fonda. Na spisku se nalaze 18 privatnih i sedam državnih klinika.

To su sledeće državne zdravstvene ustanove:

Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Univerzitetski klinički centar Srbije

Ginekološko akušerska klinika, Klinički centar Vojvodine

Ginekološko akušerska klinika, Klinički centar Niš

Ginekološko akušerska klinika Narodni Front

Centar za vantelesnu oplodnju “Akademik Vojin Šulović”, Opšta Bolnica Valjevo

Klinički centar Kragujevac

Centar za humanu reprodukciju i IVF, Opšta bolnica SuboticaNa listi privatnih zdravstvenih ustanova nalaze se:

Specijalna bolnica iz oblasti ginekologije i akušerstva „Embrave IVF“

Specijalna ginekološka bolnica “Beograd”

Specijalna bolnica za ginekologiju sa porodilištem “Jevremova”

Specijalna bolnica za lečenje steriliteta “Intermedicus Bis”

Opšta bolnica “Analife”

Specijalna ginekološka bolnica za lečenje steriliteta “Nikolov”

Specijalna ginekološka bolnica za lečenje steriliteta “Spebo Medical”

Specijalna ginekološka bolnica “Ferona”

Specijalna ginekološka bolnica “Genesis”

Specijalna bolnica za ginekologiju „Gemma clinic“

Specijalna ginekološka bolnica „Teofanović„

Specijalna ginekološka bolnica „Pronatal“

Opšta bolnica „Euromedik 2“

Specijalna ginekološka bolnica „B.B. Clinic“

Opšta bolnica „Avala“

Specijalna ginekološka bolnica „Sretenović“

Specijalistička ginekološka bolnica „Centar savremene medicine“

Specijalistčka lekarska ordinacija iz oblasti ginekologije i akušerstva „Milenković“

Autor: S.M.