Ovo su najtraženiji poslovi u Srbiji: Plata od 4.500 evra, a može da se radi i od kuće

Potražnja za stručnjacima za veštačku inteligenciju u 2025. porasla je za više od 80 odsto u odnosu na 2024, a najtraženija zanimanja su inženjer veštačke inteligencije, softverski programer sa AI znanjima i inženjer mašinskog učenja, uz početne plate od oko 4.500 evra mesečno.

Broj oglasa za AI pozicije na globalnom nivou raste kao jedna od najbrže rastućih kategorija, a plate zaposlenih koji poseduju AI veštine rastu dvostruko brže u poređenju sa industrijama koje su manje izložene ovoj tehnologiji, dok i Srbija prati tok napredovanja.

Celokupno IT tržište rada u 2025. godini beleži pad broja oglasa od oko 16 odsto u odnosu na prethodnu godinu. U tom kontekstu, rast AI pozicija od više od 80 odsto deluje još upečatljivije, piše Infostud, prenosi Kurir.



Na vrhu liste najtraženijih zanimanja su AI Engineer, Software Developer sa AI veštinama i ML Engineer - pozicije koje do pre nekoliko godina gotovo da nisu ni postojale na domaćem tržištu.



Kada je reč o iskustvu, dominiraju medior profili sa 57 odsto svih AI oglasa, dok senior pozicije čine oko 32 odsto.

Junior oglasi zastupljeni su sa svega 6,6 odsto - slično kao i na širem IT tržištu, što govori da kompanije traže ljude koji mogu odmah da isporuče rezultate.

Hibridni model rada beleži najizraženiji pomak, njegov udeo porastao je sa 11 odsto na 22,5 odsto. Remote rad ostaje dominantan, ali sa lagano opadajućim udelom.

Beograd i Novi Sad beleže rast ponude, ali prilike postoje i van gradskih centara zahvaljujući fleksibilnim modelima rada.

AI pozicije spadaju među platno najatraktivnije na celokupnom domaćem IT tržištu. Za senior IT pozicije u proseku nudilo se oko 4.600 evra mesečno, a senior AI profili redovno premašuju taj iznos, sa pojedinim pozicijama koje se penju i znatno više.

Junior AI pozicije kreću se oko 1.000 evra, u rangu sa ostatkom IT tržišta, ali sa znatno boljim perspektivama rasta.

Srbija je ove godine usvojila Strategiju razvoja veštačke inteligencije do 2030. godine, što znači da institucionalni okvir počinje da prati ono što tržište rada već pokazuje u praksi.

Autor: S.M.