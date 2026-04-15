Pljuskovi sa grmljavinom danas stižu u ove predele Srbije: Padavine se najviše očekuju u ovom delu dana

Osvanulo je oblačno, ali toplo jutro, a temperature na severu zemlje su i do 13 stepeni. Većim delom dana, u Srbiji će danas umereno do pretežno oblačno, ali toplo.

U južnim i jugozapadnim delovima Srbije sredinom dana, posle podne i uveče očekuju se kiša i pljuskovi sa grmljavinom, naročito na Kosovu i Metohihiji, na Pešterskoj visoravni, u Topličkom okrugu i u južnom i centralnom delu Zlatiborskog okruga.

U ovim predelima lokalno se očekuju i obilnije padavine, pri čemu bi palo i do 20 litara kiše po kvadratnom metru.

Maksimalna temperatura biće od 17 do 23°C, što su vrednosti za oko 5 stepeni više od proseka za sredinu aprila.

Na severu Srbije će biti i sunčanih perioda i u tim predelima biće najtoplije.

U Beogradu će u sredu biti umereno do pretežno oblačno, suvo i toplo, povremeno i uz sunčane periode.

Maksimalna temperatura biće do 21°C.

Promenljvo, ali toplo vreme očekuje se i narednih dana.

Autor: Marija Radić