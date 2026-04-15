Temperatura ponovo pada! Stiže nagla promena vremena - novo zahlađenje praćeno padavinama uskoro u Srbiji

Do petka u Srbiji će biti promenljivo oblačno, ali toplo. Posle podne pljuskovi sa grmljavinom očekuju se na jugozapadu, jugu, jugoistoku Srbije.

Maksimalna temperatura do kraja sedmice biće od 18 do 24°C.

Već u ponedeljak stiže promena vremena sa kišom, pluskovima i grmljavinom, uz pad temperature vazduha, pa će sredinom sledeće sedmice biti svežije, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Maksimalna temperatura biće oko 15 stepeni.

Dakle, promena vremena i zahlađenje očekuje se od 20. aprila.

Prema trenutnim prognozama, od 25. aprila uslediće stabilizacija vremena i postepeni porast temperatura vazduha, prema kraju meseca bile bi oko 25 stepeni.

Autor: Marija Radić