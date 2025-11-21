AKTUELNO

DANAS KIŠA, A EVO GDE ĆE DA GRMI: U jednom delu Srbije samo do 4 stepena, a EVO gde će biti prolećnih 20 stepeni

U Srbiji u petak oblačno sa kišom i pljuskovima, dok se na jugu i jugoistoku očekuju i pljuskovi sa grmljavinom.

U toku večeri i noći očekuju se i obilnije padavine. Jugoistočni vetar biće u skretanju na severozapadni.

Na severu i zapadu Srbije očekuje se jače zahlađenje i temperatura će biti od 4 do 8 stepeni.

Na jugu i jugioistoku biće veoma toplo, temperatura i do 20 stepeni.

Vreme u Beogradu

U Beogradu u petak oblačno i hladnije, povremeno sa kišom. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Temperatura tokom većeg dela dana biće oko 8 stepeni.

