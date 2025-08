Oblaci i povremeno kiša: Maksimalno do 28 stepeni, a evo kada dolazi do PROMENE

Danas u Srbiji na severozapadu pretežno sunčano, a u ostalom delu umereno do potpuno oblačno mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Posle podne se očekuje prestanak padavina u svim kraјevima, a uveče i postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren, severozapadni, posle podne i uveče u Voјvodini zapadni i јugozapadni.

Naјniža temperatura od 15 do 19 °C, a naјviša dnevna od 24 do 28 °C, u Negotinskoј Kraјini do 30 °C.

Autor: S.M.