TOS, ER SRBIJA I ATIS UGOSTILI RUMUNSKE PARTNERE: U fokusu posete turoperatora, influensera i medija Dunav, istočna Srbija i EKSPO 2027

Turistička organizacija Srbije, kompanija Er Srbija i Asocijacija turističke industrije Srbije (ATIS) organizuju, od 15. do 19. aprila 2026. godine, studijsku posetu za turoperatore, influensere i predstavnike medija iz Rumunije, s ciljem jačanja saradnje sa partnerima sa tog tržišta i dodatne promocije turističke ponude naše zemlje.

Tokom boravka u Srbiji, učesnici studijske posete imaju priliku da se upoznaju sa turističkim proizvodima namenjenim kratkim gradskim odmorima, kulturnom i vinskom turizmu, sa posebnim fokusom na područje Dunava i istočnu Srbiju.

Program, osim Beograda, obuhvata obilazak nekih od najznačajnijih turističkih lokaliteta i atrakcija u ovom delu zemlje, među kojima su Golubačka tvrđava, Lepenski Vir, Fetislam, Rajačke pimnice i manastir Bukovo, kao i druge kulturne, prirodne i gastronomske posebnosti istočne Srbije.

U okviru posete, organizovan je i obilazak EKSPO gradilišta i EKSPO „Playground” prostora, gde se učesnici bliže upoznaju sa projektom ove međunarodne specijalizovane izložbe, kao i sa ponudom kompanije Er Srbija. Program uključuje i poslovne susrete predstavnika rumunske i domaće turističke privrede, sa ciljem unapređenja saradnje i kreiranja novih prilika za uključivanje Srbije u ponudu organizatora putovanja sa rumunskog tržišta.