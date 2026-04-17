Stižu kiša, pljuskovi i pad temperature u Srbiji: RHMZ najavio drastičnu promenu vremena, najavljen i sneg u ovim mestima

U Srbiji danas pretežno sunčano, uz malu ili umerenu oblačnost i toplo vreme za ovaj period godine.

Sredinom dana i posle podne uslova za kratkotrajnu kišu ili lokalni pljusak, tek ponegde praćen grmljavinom, biće u jugozapadnim, južnim, centralnim i istočnim predelima Srbije.

Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od šest do 12 stepeni, a najviša dnevna od 20 do 24 stepena, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vreme naredne nedelje

- Za vikend pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predelima.U ponedeljak naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom koje će pre podne zahvatiti severne, a posle podne će se proširiti i na ostale predele naše zemlje - navodi RHMZ i dodaje:

- Od utorka manji pad temperature, promenljivo i nestabilnije vreme, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom.

Prognoza Marka Čubrila

Marko Čubrilo, koji se bavi meteorologijom, na svom Fejsbuk profilu je najavio zahlađenje naredne nedelje sa mogućom pojavom snega na preko 1.000 metara nadmorske visine kao i da od 25. aprila ulazimo u period toplijeg, ali nestabilnog vremena.

- Do kraja nedelje uglavnom relatinvo toplo, samo za vikend neznatno svežije uz severozapadni vetar u subotu. Početkom sledeće nedelje se očekuje razvijanje visinskog ciklona negde u našoj blizini uz spuštanje hladnog vazduha sa severa. Kako modeli još uvek dosta "mešaju karte" oko snage i položaja tog visinskog ciklona sigurna prognoza nije moguća, ali za sada svakako stoji signal za češču pojavu kiše i moguć sneg preko 1.100 metara nadmorske visine uz zahlađenje tako da bi se oko 22.04. maksimumi kretali od pet do 14 stepeni Celzijusa - navodi Čubrilo i dodaje:

- Od oko 25. bi vazdušno strujanje okretalo na južno te bi usledio otopljenje uz povratak temperatura u granice proseka, ali se očekuje dosta oblaka uz čestu pojavu kiše i grmljavinskih pljuskova, dakle, konačno tipično prolećno vreme. Do kraja nedelje relativno toplo, a od nedelje izvesno pogoršanje sa kišom i zahlađenje - zaključio je Čubrilo i podsetio da su svi izneti podaci i procene rezultat njegove obrade i tumačenja numeričkih modela, kao i da je za zvanične informacije potrebno pratiti državne prognostičke zavode.

Autor: A.A.