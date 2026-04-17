Promenjena vrednost evra i dolara: Evo kako sada stoje stvari u banci

Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi 117,3783 dinara.

Kako je objavila Narodna banka Srbije, dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,1 odsto, kao i od početka godine.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar, promenjen je u četvrtak i iznosi 99,7013 dinara.

Kurs dinara prema dolaru u odnosu na sredu slabiji je za 0,3 odsto, u odnosu na prethodni mesec jači je za 2,7, na godišnjem nivou za 3,5, a od početka godine viši je za 0,2 odsto.

Autor: A.A.