AKTUELNO

Društvo

Teretna vozila na graničnim prelazima zadržavaju se do četiri sata

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Uprava Carina

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila, navodi se u saopštenju AMSS.

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije nema zadržavanja na (PMV) putničkim terminalima na graničnim prelazima na ulazu i izlazu iz Srbije, dok teretnjaci čekaju do četiri sata.


Na (TMV) terminalima na izlazu iz Srbije teretna vozila se zadržavaju na graničnom prelazu Sremska Rača do 240 minuta, a na Batrovcima 60 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Autor: S.M.

