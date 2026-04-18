Teretna vozila na graničnim prelazima zadržavaju se do četiri sata

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila, navodi se u saopštenju AMSS.

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije nema zadržavanja na (PMV) putničkim terminalima na graničnim prelazima na ulazu i izlazu iz Srbije, dok teretnjaci čekaju do četiri sata.



Na (TMV) terminalima na izlazu iz Srbije teretna vozila se zadržavaju na graničnom prelazu Sremska Rača do 240 minuta, a na Batrovcima 60 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

