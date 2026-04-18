SKANDAL NA SVADBI KOD NIŠA! Mladoženja nestao usred slavlja, kad su videli gde je, nastao POTPUNI HAOS

Svadba koja je trebala biti bajkovita pretvorila se u haos kada je mladoženja nestao i pronađen u automobilu sa bivšom.

Svadba koja je trebalo da bude jedan od najlepših dana u životu jednog para iz Niša pretvorila se u priču o kojoj će se, po svemu sudeći, dugo pričati.

Naime, sve je počelo potpuno uobičajeno - muzika, veselje, puna sala gostiju i mladenci koji nisu skidali osmeh sa lica. Prvi ples ispraćen je aplauzom, a atmosfera je bila na vrhuncu.



Međutim, negde na polovini večeri, gosti su primetili nešto čudno - mladoženja je jednostavno nestao.

U prvi mah, svi su mislili da je izašao "na vazduh" ili do toaleta, ali kako su minuti prolazili, a njega nije bilo, među najbližima je počela da raste nervoza. Mlada je pokušavala da zadrži osmeh, ali se videlo da je uznemirena.

Potraga je ubrzo počela - rodbina i prijatelji krenuli su da ga traže po restoranu, dvorištu, pa čak i okolnim ulicama.

A onda - šok.

Kako tvrde gosti, mladoženja je pronađen u parkiranom automobilu ispred sale, u društvu - bivše devojke.

"Sedeli su i raspravljali se, ona je plakala, a on pokušavao nešto da objasni", ispričao je jedan od prisutnih.

Vest se munjevito proširila među gostima, a u sali je zavladala potpuna tišina. Mlada je, kako kažu, u tom trenutku saznala šta se dešava i bez reči napustila prostoriju. Ubrzo je došlo i do direktnog susreta - mlada, mladoženja i bivša devojka našli su se oči u oči, što je, prema rečima očevidaca, bio trenutak kada je situacija potpuno izmakla kontroli.

- Čula se galama, neko je pokušavao da ih razdvoji, roditelji su se umešali... niko nije znao šta da radi - rekao je gost.

Muzika je stala, konobari su se povukli, a gosti su u neverici posmatrali scenu.

Nakon kraće rasprave, bivša devojka je napustila mesto događaja, dok se mladoženja vratio u salu pokušavajući da smiri situaciju. Ipak, šteta je već bila učinjena.

Mlada se, prema rečima gostiju, nije vraćala na podijum, a veselje je nastavljeno u znatno tišoj i napetijoj atmosferi.

Da li je ovo bio samo trenutak slabosti ili početak ozbiljnog problema u braku - ostaje pitanje na koje odgovor znaju samo oni.

Jedno je sigurno - svadba koja je počela kao bajka, završila se kao upozorenje da prošlost, ako se ne razreši na vreme, ume da zakuca na vrata baš onda kada joj se najmanje nadate.

Autor: S.M.