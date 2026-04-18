Novi sistem kontrole ulaska u EU počinje TAČNO OVOG DATUMA: DVE GRUPE Srba neće platiti NI DINAR, ovo su svi detalji

Haos na evropskim aerodromima, kao i na drumskim graničnim prelazima ne smiruju se od 10. aprila, i prema najavama stručnjaka, tek ćemo na koži da osetimo gužve pred letnju sezonu, a sve zbog potpune kontrole ulaska u Šengen zonu, odnosno EU, pod koju spadaju državljani "trećih zemalja", među kojima su i Srbi.

U pitanju je čuveni EES sistema, i tu agoniji nije kraj. U poslednjem kvartalu 2026. godine, dakle od oktobra, čeka nas još jedna novina -putna elektronska dozvola Evropske unije (ETIAS).

Prema rečima Aleksandra Seničića, direktora Nacionalne asocijacije turističkih agencija Juta, najava za ETIAS postoji već 10 godina i veliko je pitanje da li će da krene do kraja godine, s obzirom na lošeg iskustva zbog ogromnih gužvi na pasoškim kontrolama zbog EES (Entry/Exit System), a čije potpuna primena je zvanično počela od 10. aprila ove godine.

Prema ranijim najavama, ETIAS će morati da imaju stanovnici oko 60 zemalja, među kojima je i Srbija, a podrazumeva onlajn prijavu za ulazak u zemlje Šengenskog prostora, odnosno 27 zemalja članica EU, kao i Norvešku, Švajcarsku i Island.

Da li nas čeka haos pred novogodišnje praznike krajem 2026.

Kako smatra Seničić, kada je reč o ulasku državljana "trećih zemalja" u EU, dovoljno je da postoji jedna aplikacija koja će sve da objedini - i EES i ETIAS sistem. Međutim, to za sada nije slučaj, što bi moglo dodatno da optereti putnike i stvori dodatne gužve i to pred novogodišnje praznike krajem 2026. godine kada je najavljeno da stupi na snagu.

Podsetimo, ETIAS ne predstavlja vizu državljanima Srbije, već dodatni vid provere putnika radi bezbednosti, smanjenja rizika od migracija i epidemija.

EU i dalje može da vam odbije ulazak, ali...

Sa važećom ETIAS putnom dozvolom moći će da se ulazi na teritoriju 30 evropskih zemalja obično do 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana, ali to ne garantuje ulazak, jer na granici službenik može na osnovu pasoša i drugih dokumenata da proveri da li se ispunjava uslov za ulazak.

"Mi ne možemo ništa da uradimo i ranije se pripremimo, pre zvanične aplikacije koja će biti dostupna, kako su najavili iz EU, krajem septembra. Onog momenta kada se pojavi aplikacija savetuje se putnicima da je odmah preuzmu, popune, uplate i dobiju odobrenje", savetuje Seničić.

Podseća da na ovaj način putnici sebi garantuju nesmetan ulazak u EU naredne tri godine. Međutim, to nije uvek pisano pravilo.

Prema rečima direktora Nacionalne asocijacije turističkih agencija Juta, Evropska unija može da nam odbije ulazak u šengensku zonu zbog različitih razloga. Ipak, novina je ta, što imamo potpuno pravo da znamo zbog čega smo odbijeni putem ETIAS aplikacije.

"Ukoliko ne dobijemo saglasnost, imamo pravo da dobijemo razloge zbog čega smo odbijeni. Kroz aplikaciju, moći ćemo da saznamo zbog čega smo odbijeni – automatski se dobija obrazloženje", otkriva Seničić.

Kako izgleda način prijave

Na sajtu EU navodi se da obrada zahteva, nakon što se aplicira onlajn, može da traje od nekoliko minuta do 14 dana (zbog dodatne dokumentacije ili informacija), a u nekim slučajevima može i do 30 dana ukoliko je aplikant pozvan na razgovor, zbog čega se preporučuje da se zahtev za ETIAS podnese znatno pre planiranog putovanja.

Uz ETIAS obavezno je da se službeniku na granici pokaže i pasoš.

Ključne stavke o ETIAS sistemu

Seničić je podsetio i na nekoliko važnih pravila kada je reč o ETIAS sistemu, kao i ko ne podleže njegovoj registraciji:

Svi moraju da se registruju minimum dva dana pre početka puta

Deca do 18 godina i stariji preko 70 god ne plaćaju taksu



Kada je reč o ceni, onlajn prijava ETIAS koštaće 20 evra, a taksu, takođe ne plaćaju:

članove porodice državljana EU

članove porodice državljana zemalja van EU koji imaju pravo slobodnog kretanja unutar Unije

Isto tako, ETIAS obrazac neće morati da popunjavaju osobe koje imaju važeću vizu ili boravišnu dozvolu u nekoj zemlji EU.



Takođe, jako bitna stvar jeste da ETIAS važi važi tri godine ili do isteka putne isprave, pasoša, u zavisnosti od toga šta nastupi ranije.

Ljudi kojima nije potreban ETIAS uključuju:

Građani EU koji putuju unutar EU

Državljani evropskih zemalja kojima je potreban ETIAS

Pojedinci sa važećom vizom za dugotrajni boravak ili boravišnom dozvolom koju je izdala država članica

Državljani Andore, San Marina, Monaka, Svete Stolice ili Irske

Građani Velike Britanije zaštićeni Sporazumom o povlačenju

Autor: S.M.