SITUACIJA NA GRANICAMA SE NE POPRAVLJA, ČEKA SE SATIMA, A OD PONOĆI - TEKTONSKE PROMENE! Putovanje Srba više nikada neće biti isto: Ovo su tačne satnice kada će na granicama očekuje HAOS

Velike gužve uoči uskršnjih praznika već su počele! Na graničnom prelazu sa Hrvatskom (Bajakovo-Batrovci) već su ogromna čekanja, a kolone nepregledne! Prema aplikacijama, putnici u putničkim vozilima, koji su upravo u kolonama, svedoče da čekaju od 2 do 3 sata da pređu ovu granicu, a situacija je takva tokom celog dana! Situacija na granici se ne popravlja, a još veće zagušenje očekuje se večeras, dok se od ponoći stvar dodatno komplikuje jer EES sistem ulaska i izlaska iz EU 10. aprila startuje u punom kapacitetu, pa se ogromne gužve tek očekuju!

Na zvaničnim sajtovima, poput AMSS. navodi se da je vreme čekanja na ulazu u Hrvatsku iz Srbije 30 minuta, ali stoji napomena: "Podsećamo da je ovom vremenu zadržavanja potrebno dodati i vreme koje se provodi na hrvatskim terminalima, a koje je uvek dosta duže od onog na našim terminalima". Dakle, ovih 30 minuta se odnosi na ono čekanje da se iz pravca Srbije dođe do našeg graničnog prelaza, dok tačnih i zvaničnih podataka o zadržavanjima u međuzoni nema.

Uskršnje putovanje sopstvenim automobilom u inostranstvo biće najjednostavnije ako isplanirate noćni prelazak granice na nekom alternativnom prelazu, a ako krećete autobusom na neku organizovanu turističku turu – naoružajte se strpljenjem. Na sve to, "zakuvava" se i na putevima širom Srbije, zbog čega su "Putevi Srbije" izdali upozorenje za sve vozače kako bi izbegli potpuni kolaps pre nego što uopšte stignu do granice.

Evropska unija od 10. aprila u ponoć, započinje punu 24-časovnu primenu EES sistema, što će neminovno proizvesti veće gužve na graničnim prelazima i višesatna čekanja.

Jer, po julijanskom kalendaru sutra je Veliki petak, početak prazničnog perioda u Srbiji uoči najvećeg hrišćanskog praznika, tako da se upravo od petka, kao i u subotu, očekuje najveći intezitet saobraćaja na putevima naše zemlje, naročito onima koji vode ka graničnim prelazima.

Pratiti kamere na granicama, izbeći najveću gužvu sutra popodne i u subotu prepodne

Turisti iz Srbije za Uskrs najčešće putuju ka zemljama našeg regiona, zbog čega će praktično svi granični prelazi biti "na udaru".

Po rečima Aleksandra Seničića, direktora Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (YUTA), jedini siguran savet za naše državljane koji će sopstvenim prevozom putovati na teritoriju EU, kako bi zbog primene EES-a koliko-toliko izbegli gužve i duže čekanje, “jeste da prate stanje koje pokazuju kamere na graničnim prelazima i da biraju manje, alternativne prelaze”.

- Nema sigurnog saveta za one koji putuju svojim automobilom kada da tempiraju dolazak na neki granični prelaz. Praksa uoči Uskrsa pokazuju da se najveće gužve očekuju u petak od 14 do 20 časova i u subotu od 6 do 12 časova. Ko može da isplanira takav način putovanja, najsigurnije bi bilo da granice prelazi u vremenu od 22 časa do 5 sati ujutro – kažu prevoznici koji rade za turističke agencije.

Međutim, mnogi će na put krenuti i danas, odnosno u večernjim časovima.

Vreme kada se očekuju gužve na granicama

Izvesno je da će gužve početi već od četvrtka u kasnim popodnevnim i večernjim satima jer uvek imamo one kojima je i Veliki petak neradni dan i kojima aranžman počinje od tog dana.

Kada je najbolje vreme da se pređe granica

Upozoravaju takođe da najviše čekanja sledi za one koji na uskršnje putovanje idu organizovanim autobuskim prevozom, jer autobusi ne mogu da koriste manje alternativne prelaze.

Zbog toga, za te turiste jedini savet je strpljenje jer se mora čekati za ulazak na teritoriju EU dok se EES-om ne registuje i poslednji putnik.

Pazite u koju traku stajete, kazna 60 evra ili vraćanje na kraj kolone!

Od ostalih saveta, ako je čekanje već neminovno, kako da u neku od zemalja EU uđete bez neke druge traume, najvažniji je onaj da odaberete pravu saobraćajnu traku prilikom dolaska na neki granični prelaz.

Naime, državljani Srbije ne treba da ulaze u trake označene znakom EU, EGP i CH, već isključivo u onu označenu sa “Svi pasoši” ili “Ostali”.

A ako pogrešite na granici sa Hrvatskom, čeka vas kazna od 60 evra. Na granicama sa Mađarskom, Rumunijom i Bugarskom nema novčane kazne, ali sledi nemilosrdno vraćanje na početak reda i novo, još duže - čekanje.

Sem na graničnim prelazima i putevima koji vode do njih, tokom uskršnjih praznika, s obzirom na to da će se putovati i do domaćih turističkih destinacija, pojačan intezitet saobraćaja počevši od sutra očekuje se i na celoj mreži saobraćajnica u našoj zemlji.

JP "Putevi Srbije" saopštilo je da spremno dočekuju pojačan intenzitet saobraćaja, navodeći da je rad na naplatnim stanicama intenziviran, te da svi kanali za naplatu rade 24 časa dnevno bez pauze.

Uz to, iz “Puteva Srbije” upozoravaju i na ključnu stvar koja vam može drastično ubrzati put, a to je prolazak kroz naplatne stanice sa elektronskom naplatom putarine (ENP).

- Registrujte se na integrisani sistem naplate putarine "Toll4All" i putujte jednim TAG uređajem bez zadržavanja kroz Srbiju, Crnu Goru, Severnu Makedoniju i Hrvatsku - savetuju.

Konačno, JP "Putevi Srbije" dodatno apeluje na sve vozače da i tokom putovanja za uskršnje praznike budu maksimalno oprezni, da strogo poštuju saobraćajne propise i signalizaciju, kao i da prilagode vožnju uslovima na putu.

ABS: “Bez alkohola za volan”

Povodom predstojećih praznika, kada se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja i povećan broj putovanja, oglasila se i Agencija za bezbednost saobraćaja (ABS).

Takođe apeluje na sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni, da poštuju saobraćajne propise i postavljenu saobraćajnu signalizaciju, kao i da prilagode vožnju uslovima saobraćaja i stanju puta.

ABS posebno apeluje na vozače da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola.

- Praznici jesu vreme opuštanja i proslava, ali alkohol i vožnja ne smeju da idu zajedno. Ukoliko se konzumira alkohol, neophodno je unapred obezbediti bezbedan način povratka i ne sedati za volan – ukazuju u ABS.

Autor: D.Bošković