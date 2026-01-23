AKTUELNO

Društvo

Na Batrovcima se čeka 3 sata, a 2 na Preševu: AMSS objavio stanje na granicama tokom večeri, evo kakva je situacija za putnička vozila

Izvor: Pink.rs/Beta, Foto: Tanjug/Siniša Kopunović ||

Kamioni na prelazu Batrovci sa Hrvatskom na izlaz iz zemlje čekaju tri sata, a na Preševu ka Severnoj Makedoniji do dva sata, podaci su granične policije za 17.15 časova.

Auto-moto savez Srbije navodi da na ostalim graničnim prelazima nema značajnijih zadržavanja na za jednu kategoriju vozila, kao ni na naplatnim rampama duž auto-puteva u Srbiji.

Zabrane za šlepere i kamione sa prikolicom su na snazi na 13 putnih pravaca, uglavnom u brdskim i planinskim predelima na jugoistoku i jugozapadu Srbije.

Snega u raskvašenom stanju ima samo na pojedinim pravcima trećeg prioriteta, na teritoriji Užica, Vranja i Zaječara.

Autor: Iva Besarabić

#AMSS

#Batrovci

#Granica

#Preševo

#gužva

POVEZANE VESTI

Društvo

NAJNOVIJE INFORMACIJE O STANJU NA GRANICAMA: Na Batrovcima se čeka dva sata, evo kakva je situacija na drugim prelazima

Društvo

GUŽVE NA GRANICAMA: Oglasio se AMSS - automobili na Batrovcima čekaju sat vremena, evo kakvo je stanje na drugim prelazima

Društvo

KAMIONI ČEKAJU DO 3 SATA: AMSS objavio stanje na graničnim prelazima, evo kakva je situacija za putnička vozila

Društvo

AMSS objavio stanje na granicama tokom večeri: Čeka se i do 3 sata, najveće kolone NA OVOM PRELAZU! Evo kakva je situacija za putnička vozila

Društvo

AMSS objavio stanje na granicama tokom večeri: Kamioni na Batrovcima čekaju 5 sati, evo kakva je situacija na drugim prelazima

Društvo

AMSS: Teretna vozila na Horgošu čekaju pet sati na izlaz, na Batrovcima četiri