Analiza zvaničnih podataka otkriva znatno drugačiju sliku o broju zavisnika u igrama na sreću

Zahvaljujući strogim standardima broj zavisnika znatno ispod evropskog proseka

Uvidom u zvanične evidencije nadležnih organa, udeo celokupnog stanovništva Srbije koji ima problem sa bolestima zavisnosti od igara na sreću iznosi svega 0.02 odsto, što jeznatno ispod evropskog proseka, koji se kreće oko 1.5 odsto populacije – pokazuju podaci Udruženja "Solidarnost za decu".

Prema najsvežijim podacima nadležnih zdravstvenih ustanova u prethodnoj godini evidentirano je oko 1.150 osoba koje su zatražile pomoć zbog problema sa igrama nasreću, od čega najveći broj čine muškaraci - 80 odsto svih lica koja se jave na lečenje.

Sagovornici iz zdravstvenog sistema navode da se tokom godine između 220 I 240 građana obrati institucijama zbog problema sa prekomernim klađenjem. Reč je obrojkama koje zahtevaju odgovoran pristup ali koje su 300 puta manje od onih koje seplasiraju u pojedinim medijima.

Ključni izvor problema – nelegalni priređivači

Istraživanje organizacije "Solidarnost za decu" na uzorku od 1.100 ispitanika predstavljajoš jedno nedavno organizovano relevantno ispitivanje na ovu relevantnu društvenutemu i ono je pokazalo da 0,6 odsto maloletnika imalo ili je ima priliku da učestvuje u igramana sreću.

„Ispod radara javnosti nalazi se višegodišnji, gotovo neometani, rast neregulisanih inelegalnih platformi, naročito kriptokazina i kriptokladionica. Takvi nelicencirani sajtovi upotpunosti funkcionišu mimo zakona, predstavljaju realan izvor rizika i generator novihslučajeva zavisnosti, posebno među mladima“, ukazuju iz Udruženja "Solidarnost za decu"

Šta kaže novi zakon?

Zakonodavni okvir u oblasti igara na sreću je značajno unapređen i pooštren. Uvedenaje obavezna registracija i verifikacija identiteta svih učesnika u online igrama na sreću, čime je značajno ojačana zaštita maloletnih lica. Takođe su implementirani mehanizmisamoisključenja i samoograničenja, koji učesnicima u igrama na sreću daju mogućnostda preuzmu aktivnu ulogu u kontroli sopstvenog ponašanja i trošenja novca. Samim tim,uključivanje maloletnika u onlajn igre na sreću kod licenciranih, legalnih priređivačapraktično je onemogućeno.

Autor: S.M.