Oblaci i kiša, pa NOVA VREMENSKA PROMENA! Ovaj 'prolećni rolerkoster' mnogima neće prijati

Prema vremenskoj prognozi danas ujutru na severu i zapadu, a sredinom dana i posle podne i u ostalim krajevima prolazno naoblačenje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Vetar slab i umeren, u Vojvodini i na istoku povremeno i jak, severozapadni. Jutarnja temperatura od 5 do 11 °C, a najviša dnevna od 15 do 20 °C.

U utorak promenljivo oblačno i malo svežije, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom koji će u brdsko-planinskim predelima biti praćen i grmljavinom, navodi se na sajtu RHMZ-a

Od srede promenljivo oblačno u većini mesta sa sunčanim intervalima uz postepeni porast temperature od četvrtka, a retka pojava kiše ili kratkotrajnog pljuska se očekuje uglavnom u brdsko-planinskim predelima.

Krajem perioda (od nedelje 26.04.) novo jače naoblačenje sa padavinama.

