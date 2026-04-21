Oblačno i svežije! Temperature do 18 stepeni, u OVIM DELOVIMA ZEMLJE je moguća kiša

U Srbiji će biti oblačno vreme, povremeno sa kišom i hladnije posebno na jugu Srbije gde se očekuje veća količina padavina, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na severu zemlje očekuje se promenljivo oblačno vreme, pre podne suvo, a sredinom dana i posle podne ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom.

Duvaće slab i umeren severozapadni vetar.

Jutarnja temperatura biće od 6 do 10 stepeni, a najviša dnevna od 12 na jugu do 18 stepeni na istoku Srbije.

Prestanak padavina u većini mesta očekuje se uveče, osim na jugu.

U Beogradu će nakon oblačnog jutra, tokom dana biti promenljivo i svežije vreme, posle podne na širem području grada sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura biće oko 9 stepeni, a najviša dnevna oko 17.

Idućih sedam dana, do 28. aprila, U Srbiji se očekuje promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, u drugoj polovini sedmice toplije, a retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska očekuje se samo u brdsko-planinskim predelima. Uslova za slab prizemni mraz ima u četvrtak, 23. aprila.

Autor: S.M.