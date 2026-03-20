Jutro hladno, u toku dana toplije, ali OBLAČNO! Moguća je i KIŠA

U Srbiji će ujutru biti hladno sa slabim prizemnim mrazem, a ponegde se očekuje i slab mraz na visini do dva metra, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda

Tokom dana biće umereno oblačno, a samo će pre podne u severnim, zapadnim i centralnim predelima biti pretežno sunčano.

Duvaće slab i umeren severni vetar, sredinom dana povremeno i jak.

Najniža temperatura biće od -2 do 4 stepena, a najviša dnevna od 10 do 14 stepeni.

U Beogradu se ujutru očekuje hladno vreme sa slabim prizemnim mrazem. Pre podne biće pretežno sunčano, a od sredine dana umereno oblačno vreme. Duvaće slab i umeren severni vetar, sredinom dana povremeno i jak. Najniža temperatura biće od 0 do 4, najviša dnevna oko 14 stepeni.

Idućih sedam dana, do 27. marta, jutra će biti hladna, sa slabim prizemnim mrazem, dok se tokom dana očekuje umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima uz najvišu dnevnu temperaturu u većini mesta od 13 do 16 stepeni.

Slaba kratkotrajna kiša očekuje se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima, dok u višim planinskim predelima može da provejava slab sneg.

