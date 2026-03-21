Jutro hladno, a onda stiže otopljenje: Evo kakvo nas vreme čeka narednih dana

U Srbiji će ujutru biti hladno sa slabim prizemnim mrazem, a ponegde se očekuje i slab mraz na visini do dva metra, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana biće promenljivo oblačno vreme u većini mesta sa sunčanim intervalima, a slaba kratkotrajna kiša očekuje se tek ponegde na zapadu i jugozapadu zemlje.

Duvaće slab i umeren vetar, istočni i severoistočni.

Najniža temperatura biće od -1 do 5, a najviša dnevna od 10 do 15 stepeni Celzijusa.

U Beogradu će ujutru biti hladno sa slabim prizemnim mrazem.

Tokom dana očekuje se promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Duvaće slab i umeren vetar, istočni i severoistočni. Najniža temperatura biće od 1 do 5 stepeni, a najviša dnevna oko 14.

Idućih sedam dana, nakon hladnog jutra, sa slabim prizemnim mrazem, tokom dana u većini mesta u Srbiji biće umereno oblačno sa sunčanim intervalima uz najvišu dnevnu temperaturu od 14 do 18 stepeni.

Slaba kratkotrajna kiša očekuje se ponegde samo u ponedeljak (23. marta) i utorak (24. marta) kada je u višim planinskim predelima moguće i provejavanje slabog snega, a jače naoblačenje sa kišom uslediće u petak (27. marta) i to prvo na severu i zapadu zemlje.

Autor: Marija Radić