Od mraza, preko olujnog vetra do 19 stepeni! Evo kakvo nas vreme čeka danas

Jutro u Srbiji pretežno vedro i hladno, na krajnjem jugu umereno oblačno, mestimično sa slabim prizemnim mrazem, a ponegde se očekuje i slab mraz na dva metra visine, dok će u toku dana biti pretežno sunčano i relativno toplo vreme za prvu dekadu marta.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), posle podne u brdsko-planinskim predelima na jugozapadu i jugu, uz nešto više oblačnosti, moguća je kratkotrajna kiša.

Vetar će biti slab i umeren, u košavskom području i jak istočni i jugoistočni, na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine.

Najniža temperatura biće od -1 do 8, a najviša od 14 do 19 stepeni.

I u Beogradu će biti sunčano, vetrovito i relativno toplo vreme, s vetrom umerenim, povremeno i jakim, jugoistočnim i najnižom temperaturom od 3 do 7, a najvišom dnevnom oko 17 stepeni.

