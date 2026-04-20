Večeras GRMI i pljušti u OVIM delovima Srbije: Evo šta nas očekuje tokom noći i sutrašnjeg dana

Ove večeri jak grmljavinski sistem zahvatio je jugozapadni deo Srbije i šire područje Nove Varoši, Sjenice i Golije, te je doneo obilnije pljuskove sa grmljavinom.

U nastavku večeri ovaj sistem nastaviće put dalje na istok, i doneće južnim delovima Srbije kišu i pljuskove, i postepeno će slabiti.

U ostalim delovima Srbije i u Beogradu u toku večeri i noći biće uslova za kišu, a jedino će na severu Vojvodine biti suvo.

Sutra sveže i kišovito, na jugu sa obilnim padavinama, a na višim planinama i sa snegom.

Autor: Marija Radić