DETALJNE INFORMACIJE O STANJU NA GRANICAMA: Kamioni na OVIM PRELAZIMA stoje i po nekoliko sati

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 05.15 časova, na graničnim prelazima Batrovci i Šid teretna vozila čekaju četiri sata na izlaz iz zemlje.

Na graničnom prelazu Bezdan teretna vozila čekaju dva sata na izlaz, na Horgošu sat i po, na Kelebiji sat vremena.

Na graničnom prelazu Preševo teretna vozila na izlaz čekaju 90 minuta, a na ulaz 60 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na autoputevima, navodi Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Autor: S.M.