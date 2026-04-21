Ništa od raspusta za 1. maj: Prvomajski odmor kraći nego ikad

Izvor: Kurir.rs

Pošto prvi dan praznika pada u petak đaci će dobiti slobodan taj dan i vikend, a mnogi su očekivali bar dva radna dana plus subotu i nedelju

Učenici osnovnih i srednjih škola u Srbiji prošle srede su završili prolećni raspust i vratili se redovnoj nastavi. Sledeći odmor imaće povodom državnog praznika 1. maja, kada je predviđen jedini dan pauze.

Raspusti su ove godine trajali različito u zavisnosti od regiona naše zemlje. Đaci u centralnoj Srbiji prolećni odmor su počeli 10. aprila, dok je raspust u Vojvodini počeo 3. aprila. Prethodno su učenici imali devetodnevni zimski raspust u februaru, povodom Sretenja.

Iako je praksa da prvomajski odmor traje dva dana, ove godine će đaci imati samo jedan dan slobodnog, jer praznik pada u petak zbog čega su se mnogi đaci razočarali.

Prema zvaničnim školskim kalendarima, koje objavljuje Ministarstvo prosvete, maturanti gimnazija školsku godinu završavaju 22. maja, dok je poslednji školski dan za osmake i maturante srednjih stručnih škola 29. maja. Osnovci od prvog do sedmog razreda nastavu će pohađati do petka, 12. juna, dok će ostali srednjoškolci, koji ne polažu završni ispit, časove imati do 19. juna.

Inače, mali maturanti školsku godinu završavaju ranije, ali ih sredinom juna čeka polaganje završnog ispita, a zatim i upis u željene srednje škole.

Zaposleni takođe imaju neradni dan 1. maj, kao i subotu 2. maj, što mnogim porodicama pruža priliku za produženi vikend i kratak odmor.

Autor: S.M.

