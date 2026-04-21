Generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić, saopštio je poslovne rezultate kompanije u prethodnoj godini: Na nivou grupacije ostvareni su prihodi od 2,3 milijarde evra, dok je operativni profit dostigao 1,3 milijarde evra. Najveći doprinos tom rezultatu daje tržište Srbije, gde je prihod iznosio 1,65 milijardi evra, a operativni profit 960 miliona.

Kako je Lučić istakao za TV Pink 2025. je bila bolja nego što je predviđeno.

- Prihod je 2.3 milijarde, a kada smo kretali od 2018. bio je manji od milijardu... To govori o snazi kompanije, neto profit je visok. Samo u Srbiji preko 200 miliona evra. Najveći deo prifita dolazi iz Telekoma Srbije. Prvi kvartal ove godine govori da će sve to biti dosta uspešnije, da će neto profiit u Srbiji možda doći do 400 miliona evra - rekao je Lučić.

Kako kaže, to samo govori koliko je strategija konsolidovanja tržišta dobra.

- Držimo preko 60 odsto tržišta, jedini smo vlasnici optičke infrasrukture. I drugi i treći operator koji je na tržištu, i Yettel i A1 koriste naš sadržaj... Što nama daje dodatni prihod. Mi smo akvizirali deo Junajted grupe gde smo dobili još 300.000 korisnika. U dijaspori smo jedini legalni. Raste nam sve, i zemlje gde poslujemo - kaže on.

Raste i prihod fiksne telefonije, što je retko, naglašava Lučić.

- Trebao bi značajnije da raste u dijaspori, mi u Nemačkoj otvaramo sad isto. Ljudi vole da gledaju naše kanale, verujem da nas više stotina hiljada gleda. Pink je popularan u dijspori, imamo neverovatan šer sa Pinkom. Ameriku smo pomerili... Imaćemo čak atraktivan paket od 29 dolara, to su neogranični pozivi ka Americi, BiH, Crnoj Gori... Ko koristi američki broj, moći će da se prebaci na naš - kaže Lučić.

Ugovor sa Eksim bankom je veoma važan, u prošloj američkoj administraciji smo krenuli da radimo na njemu, a završili smo ga sa sadašnjom administracijom.

- Srbija će se gledati drugim očima, neke druge investicije će biti podržane... Dakle, to je stvarno važno. Širimo se... Ja sam uvek bio zagovornik... Naše mesto je na Evropi i u Zapadu. Svi potezi koje smo pravili se tiče odnosa sa Amerikom. Nama je značajan odnos jer je Amerika centar razvoja digitalnih servisa... Amazon, Netflix, Meta... I saradnja sa njima po pitanju prodaje servisa, reklamiranja platformi... Uključivanje i veštačke inteliogencije, i verujem da ćemo biti dobar partner u veštačkoj inteligenciji... Imali bi proizvod koji bismo prodavali u Evropi - rekao je Lučić.

Autor: D.Bošković