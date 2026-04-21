STANJE NA GRANICAMA: Kamioni na Batrovcima i Šidu čekaju PET SATI – Evo kakva je situacija na ostalim prelazima!

Prema najnovijem izveštaju Auto-moto saveza Srbije (AMSS), putnički automobili na graničnim prelazima trenutno prolaze bez zadržavanja.
Međutim, vozači teretnih vozila suočavaju se sa višesatnim čekanjima, a najkritičnije je na izlazu ka Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.
Detaljan izveštaj po prelazima:
Hrvatska (Izlaz iz Srbije):
Batrovci: Kamioni čekaju 5 sati.
Šid: Kamioni čekaju 5 sati.
Bezdan: Zadržavanje za teretnjake je 4 sata.
Bosna i Hercegovina (Ulaz u BiH):
Sremska Rača: Kamioni čekaju 4 sata.
Mađarska (Izlaz iz Srbije):
Horgoš: Čekanje je 3 sata.
Kelebija: Teretni saobraćaj se zadržava 1 sat.
Bugarska i Severna Makedonija:
Gradina (izlaz): Kamioni čekaju 1 sat.
Preševo (ulaz): Zadržavanje je oko 1 sat.
Na ostalim graničnim prelazima trenutno nema zadržavanja za sve kategorije vozila. AMSS savetuje vozačima da prate stanje na putevima i prilagode svoju rutu.
