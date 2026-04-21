STANJE NA GRANICAMA: Kamioni na Batrovcima i Šidu čekaju PET SATI – Evo kakva je situacija na ostalim prelazima!

Prema najnovijem izveštaju Auto-moto saveza Srbije (AMSS), putnički automobili na graničnim prelazima trenutno prolaze bez zadržavanja.

Međutim, vozači teretnih vozila suočavaju se sa višesatnim čekanjima, a najkritičnije je na izlazu ka Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

Detaljan izveštaj po prelazima:

Hrvatska (Izlaz iz Srbije):

Batrovci: Kamioni čekaju 5 sati.

Šid: Kamioni čekaju 5 sati.

Bezdan: Zadržavanje za teretnjake je 4 sata.

Bosna i Hercegovina (Ulaz u BiH):

Sremska Rača: Kamioni čekaju 4 sata.

Mađarska (Izlaz iz Srbije):

Horgoš: Čekanje je 3 sata.

Kelebija: Teretni saobraćaj se zadržava 1 sat.

Bugarska i Severna Makedonija:

Gradina (izlaz): Kamioni čekaju 1 sat.

Preševo (ulaz): Zadržavanje je oko 1 sat.

Na ostalim graničnim prelazima trenutno nema zadržavanja za sve kategorije vozila. AMSS savetuje vozačima da prate stanje na putevima i prilagode svoju rutu.





Autor: D.S.