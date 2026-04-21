MORAVSKI KORIDOR STIGAO DO PRELJINE: Ovaj kolosalni projekat ušao je u završnu fazu, menja se naličje cele Srbije (VIDEO)

Od polazne tačke kod Pojata Moravski koridor stigao je do Preljine gde se spaja sa auto-putem Miloš veliki.
Ovaj kolosalni projekat ušao je u završnu fazu. Deonica između Preljine i Adrana biće gotova pre Vidovdana, pa će Kraljevo i Beograd konačno biti povezani auto-putem.
Stanovnici Kraljeva imaju samo reči hvale za ovaj projekat i ističu njegov značaj.
Deset plus.
Znači mnogo. Vidite šta radi Vučić, samo idemo napred.
Direktor Koridora Srbije Aleksandar Antić je rekao da je ovaj deo trase imao 16 mostova, 4 nadvožnjaka, 7 podvožnjaka.
- Očekujem da ćemo krajem maja, početkom juna završiti sve aktivnosti i radove na ovom delu deonice i da ćemo tokom juna finalizovati dokumentaciju
Nakon toga preostaje samo parče Adrani - Vrba.
Prethodno otvorene deonice su pokazale građanima koliko Moravski koridor menja naličje cele Srbije.
Ovako zahtevan projekat iznedriće prvi digitalni auto-put u Srbiji koji će povezati pola miliona građana.
Koridor će povezati veliki broj gradova i opština u dolini Zapadne Morave, uključujući Kruševac, Kraljevo, Čačak, Trstenik i Vrnjačku Banju. Ukupna dužina auto-puta je oko 110–112 kilometara, a projektovan je za brzine do 130 km/h.
Ovaj auto-put je specifičan jer će biti prvi „digitalni“ odnosno pametni auto-put u Srbiji – sa savremenim sistemima za praćenje saobraćaja, informacijama u realnom vremenu i naprednom infrastrukturom.
Završetkom Moravskog koridora povezaće se dva velika auto-puta u Srbiji – Beograd–Niš i „Miloš Veliki“, čime će se ubrzati saobraćaj i doprineti ekonomskom razvoju zemlje.
Takođe, projekat uključuje regulaciju rečnih tokova i zaštitu od poplava, što dodatno povećava njegov značaj za lokalno stanovništvo.
