Vesić: Moravski koridor gotov do kraja 2025, projektovanje puta Kraljevo - Novi Pazar završavamo u drugoj polovini 2026.

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrutkure Goran Vesić izjavio je u parlamentu da će do kraja ove godine na Moravskom koridoru biti završena deonica od Koševa do Vrnjačke banje, do 1. juna naredne godine od Preljine do Adrana, a do kraja naredne godine i poslednja deonica od Kraljeva do Vrnjačke banje.

„Planirano je bilo da se ove godine radi samo do Trstenika, ali i od Preljine do Adrana. Bilo je protesta, sada je sve rešeno i omogućeno je izvođaču da radi. Radimo punom parom taj deo i očekujem da do 1. juna završimo deo Preljina – Adrani, sa petljom Mrčajevci i skoro ćemo spojiti Kraljevo“, rekao je Vesić u parlamentu odgovarajući na pitanja poslanika SPDS Branimira Jovanovića.

Izrazio je uverenje da će deonica od Vrnjačke banje do Adrana biti završena do kraja naredne godine.

„Završićemo kompletan auto-put od 112 kilometara, da spojimo auto-put Beograd – Niš i ’Miloš Veliki’. To je jedna od naših najvažnijih saobraćajnica“, rekao je Vesić.

Podsetio je da je se gradi „Osmeh Vojvodine“, kao i auto-put kroz Banat, dok je u planu gradnja brze saobraćajnice prema Vršcu, koja se projektuje.

„Ostaje da e pokrije Šumadija. Zato je važna brza saobraćajnica ’Karađorđe’, koja će spojiti Mladenovac, Topolu, Aranđelovac, Lazarevac. Time ćemo premrežiti Šumadiju i omogućiti da ljudi žive i rade u svom kraju, privući nove investicije i razvoj turizma“, ukazao je ministar.

On je naveo da se brza saobraćajnica Kraljavo - Novi Pazar tek projektuje, te da će projektovanje biti završeno u drugoj polovini 2026. Tada će, dodao je, početak i dinamika radova, zavisiti od sredstava.

Ukazao je da je ta brza saobraćajnica važna jer će povezati i Rašku.

Biće duga ukupno 94,7 kilometara – 83,4 kiometara između Kraljeva i Novog Pazara, i dodatnih 11,3 kilometara do Jarinja.

„Ta brza saobraćajnica će biti važna za naše sunarodnike sa severa Kosova i Metohije, jer će od administrativnih prelaza imati put ka svim mestima u Srbiji“, rekao je Vesić.

Objasnio je da će uključenje na novu brzu saobrćajnicu Kraljevo – Novi Pazar biti na petlji Adrani, ali da ona većim delom neće ići trasom postojećeg puta.

Najavio je da će, nakon projektovanja tog puta, biti organizovana prezentacija u Novom Pazaru i Raški, kako bi se u svim mesnim zajednicacma upoznali sa tim gde će prolaziti nov put.

„Time ćemo našu dolinu Ibra, srpsku kraljevsku dolinu, potpuno otvoriti i omogućiti da ljudi vide šta tamo imamo… Tamo su Žiča, Studenica, Deževa, Petrova crkva, Gradac, Stara i Nova Pavlica… Zato je, utz razvoj tog kraja, važno što će naša istorija postati dostupna svima“, ukazao je Vesić.

Naveo je i da se sa EU privodi kraju projektovanje obnove pruge Stalać – Kraljevo – Rudnica, koja će biti nastavljena i do Novog Pazara.

Takođe, najavio je i izgradnju dugo obćavanje obilaznice oko Novog Pazara.

„Kada bude završeno projektovanje puta Kraljevo – Novi Pazar, u drugoj polovini 2026. bićemo spremni da vidimo sa Ministarstvom finansija kada ćemo imati sredstva da to radimo. To će značiti život za taj kraj“, dodao je Vesić.

Kada je reč o putu od Vrnjačke banje prema Goču, čiji je deo obnovljen, na pitanje kada će biti dovršeno još osam kilometara do te planine, Vesić je rekao da je država uradila obnovljeni deo, ali da obnova i druge deonice nije u planu ove godine.

„Vrnjačka banja dobija izlaz na auto-put, moramo malo da rasporedimo.. Zahteva ima mnogo, to neće biti rađeno ove godine, a sledeće ćemo razgovarati. Važno je da Goč bude dobro povezan zbog turizma, radiće se i gondola iz Banje… Najveći deo puta je urađen“, dodao je Vesić.

Na pitanje da li država može da podrži radove na kružnom toku u Kraljevu, kojim bi se rasteretile soabraćajne gužve u tom gradu, ministar je rekao da može, ali da to nije fer.

„Država je uradila mnogo lokalnih puteva. Znam da lokalne samouprave nemaju uvek dovoljno sredstava, ali država ulaže mnogo u lokalne saobraćajnice. Sledeće godine predviđeno je da se izdvoji za obnovu 2.000 kilometara lokalnih puteva, što može da se uradi za 200-250 miliona evra. Toliko se nikad nije radilo lokalnih puteva u Srbiji. A, opštine bi morale da urade atarske puteve, jer ne može za sve da se čeka vlada“, rekao je Vesić i dodao da ima opština koje to usprešno rade, poput Šapca.

