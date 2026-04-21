KADA SVE DELUJE IZGUBLJENO, IZGOVORITE OVE REČI: Molitva Svetog Vladike Nikolaja koja vraća mir u dušu i dom!

U vremenu velikih iskušenja, kada se čini da svet tone u podele i nemire, reči Svetog vladike Nikolaja Velimirovića odzvanjaju snažnije nego ikada. Njegova „Molitva za mir“ nije samo duhovni tekst, već svetionik za svaku izgubljenu dušu koja traga za spasenjem i unutrašnjom ravnotežom.

Vladika Nikolaj nas opominje da mir nije samo odsustvo sukoba, već duboko stanje duše koje nam daruje Isus Hristos. U svetu prepunom neizvesnosti, ova molitva dolazi kao podsetnik na darove koje često zaboravljamo: zdravlje, plodove zemlje i ljubav koja nas povezuje.

Molitva za mir među ljudima i narodima „Gospode Bože Svedržitelju, koji si nam darovao život, daruj nam i mir, jer bez mira nema života. Gospode Isuse Hriste, Care mira, useli mir Tvoj u srca naša, da bismo u miru sa Tobom i među sobom živeli. Gospode Duše Sveti, Utšitelju blagi, umiri duhove naše, da bismo u miru i ljubavi hodili pred licem Tvojim. Gospode, Ti vidiš kako se svet potresa od nemira, kako brat na brata ustaje i narodi se protiv naroda naoružavaju. Umiri bure ljudske zlobe i mržnje. Ugasi oganj rata koji preti da sagori planetu. Prizovi sve ljude i narode k pokajanju, da bismo poznali Tebe, jedinoga Boga i Spasitelja našega, i da bismo u miru i ljubavi gradili budućnost svoju i svoje dece. Daruj mir bolesnima, utehu nevoljnima, a svima nama dobru volju da u miru i ljubavi Tebi služimo. Amin.“

Proročko upozorenje velikog svetitelja

U svojim redovima, Vladika ne zatvara oči pred surovom stvarnošću. On opisuje svet uzdrman strahom, gde brat ustaje na brata, a narodi srljaju u nove tragedije pre nego što su zalečili rane starih. Njegove reči zvuče gotovo proročki u današnjem vremenu, upozoravajući nas da bez pokajanja nema istinskog napretka.

Mir počinje u svakome od nas

Ova molitva je i poziv na ličnu odgovornost. Ona nas uči da mir počinje u našim mislima i postupcima. Vladika nas poziva da preispitamo sopstvena dela i da se vratimo veri kao jedinom sigurnom osloncu.

Nada koja ne gasi plamen

I pored teških slika sveta, molitva odiše nadom. Ona nosi veru u Božju milost i preobražaj čoveka. Podseća nas da, iako smo često nedostojni, nikada nismo zaboravljeni. Put ka miru uvek postoji – potrebno je samo da mu iskreno težimo.

Autor: D.S.