'NAJVEĆA FABRIKA ELEKTROMOTORA U EVROPI STIŽE U SRBIJU' Željko Mitrović održao obećanje građanima Lučana i najavio početak neverovatnog projekta (FOTO)

Vlasnik i direktor Pink Media Group Željko Mitrović najavio je početak izgradnje velike fabrike elektromotora u Guči, koja bi, prema njegovim rečima, trebalo da bude najveća takve vrste u Evropi.

Željko Mitrović je na Instagramu objavio da ovim neverovatnim projektom ispunjava obećanje dato građanima Čačka i opštine Lučani, posebno meštanima Dučalovića i Negrišora, te da već od ponedeljka započinje realizaciju projekta zajedno sa svojim timom.

- Kao što sam obećao mojim Čačanima, zapravo građanima Lučana, ili preciznije meštanima Dučalovića i NEGRIŠORA, od ponedeljka krećem zajedno sa mojim PR-DC-ijem u Guči, izgradanju najveće fabrike elektromotora u Evropi! Kapacitit će biti 40.000 elektromotora mesečno, što je dovoljno za skoro ceo ovaj deo sveta! Vidimo se! - napisao je Mitrović u svojoj objavi koja je već digla veliku prašinu.

Dakle, prema rečima Željka Mitrovića, planirani kapacitet fabrike iznosi oko 40.000 elektromotora mesečno, što ukazuje na još jedan ambiciozan industrijski projekat.

Podsetimo, Željko Mitrović nedavno je posetio dve porodice u selu Dučalovići, odneo im poklone i novčanu pomoć, a njegova velika humanitarna akcija je i dalje u toku.

Očekuje se da i ovaj veliki projekat ima neopisiv značaj za lokalnu ekonomiju i otvaranje novih radnih mesta.

