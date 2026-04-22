Otvoreno još jedno tržište: Srbija izvezla 8 hiljada jagnjadi u Libiju

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obaveštava javnost da je započet izvoz jagnjadi iz Srbije u Libiju

To je juče i najavio ministar prof. dr Dragan Glamočić prilikom predstavljanja rezultata rada Ministarstva u prvih godinu dana mandata u Palati Srbija.

Ovim je otvorena još jedna značajna izvozna destinacija za domaće stočare.

Nakon uspešno usaglašenih veterinarskih sertifikata, od ukupno 21 planiranog kamiona već je izvezeno 15, dok se očekuje da će preostalih šest biti izvezeno do kraja nedelje. Ukupan obuhvat izvoza iznosi oko 8.000 jagnjadi, što predstavlja značajan iskorak za domaći stočarski sektor i dodatno jačanje prisustva Srbije na tržištima severne Afrike.

Ovo je rezultat saradnje nadležnih institucija i usaglašavanja procedura koje omogućavaju nesmetan izvoz i ispunjavanje visokih standarda bezbednosti hrane i zdravlja životinja.

- Ovakvi izvozni aranžmani podstiču rast proizvodnje, obezbeđuju stabilniji plasman domaćih proizvoda i unapređuju konkurentnost srpskih poljoprivrednika na međunarodnom tržištu. Ministarstvo će i u narednom periodu nastaviti aktivnosti na daljem širenju izvoznih tržišta - poručio je ministar Glamočić.

Autor: S.M.

