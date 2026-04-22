Srbija prva zemlja u kojoj će se testirati leteći taksi bez pilota? Evo kada bi to moglo da se desi

Srbija bi mogla postati prva zemlja u Evropi sa ispitivanjima taksi letelica bez pilota, a ova vrsta prevoza mogla bi da se koristi tokom izložbe Expo

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović sastala se danas u Guangdžou sa menadžmentom kineske kompanije specijalizovane za urbanu vazdušnu mobilnost "EHang Holdings" sa kojim je razgovarala o mogućnostima saradnje sa Srbijom u okviru priprema za predstojeći Ekspo u Beogradu, na kojem bi ova kompanija mogla da promoviše različite vrste električnih letelica - od onih koje pružaju usluge vazdušnog taksija do letelica koje gase požare i obavljaju vazdušni prevoz.

Ministarka je uputila poziv menadžmentu kompanije da investira u Srbiju i otvori proizvodne kapacitete za razvoj svojih rešenja, dok je kineski proizvođač iskazao interesovanje za razmenu iskustava i uspostavljanje dugoročne saradnje sa našom zemljom u ovoj oblasti. Tokom obilaska kompanije, ministarka je sa članovima srpske delegacije imala priliku da se upozna sa najnovijim tehnološkim rešenjima u oblasti vazdušnog saobraćaj.U izložbenom prostoru kompanije, između ostalog nalazi se i prva i jedina na svetu električna letelica sa vertikalnim poletanjem i sletanjem (eVTOL), namenjena prevozu putnika bez pilota.Reč je o letelici koja je dobila kompletnu sertifikaciju - tipski sertifikat, proizvodni sertifikat i sertifikat plovidbenosti, što joj omogućava komercijalnu upotrebu širom sveta.

Leteći taksi na Ekspo

Operativna direktorka kompanije "EHang" za Evropu i Latinsku Ameriku Viktorija Sja navodi da je "EHang" prva kompanija

u ovom sektoru koja je izašla na berzu na globalnom nivou.

"To predstavlja važnu prekretnicu u istoriji vazduhoplovstva. Lideri smo u tehnologiji urbane vazdušne mobilnosti, kao i u oblasti niskoleteće avijacije i ekonomije niskog vazdušnog prostora na svetskom nivou", rekla je Sja.

Sja ističe da su u toku razgovari sa srpskom vladom kako bi kompanija tokom Ekspa mogla da obavlja letove i pruža uslugu vazdušnog taksija.

Nakon obilaska kompanije, ambasadorka Srbije u Kini Maja Stefanović imala je priliku da leti jednom od električnih letelica ovog kineskog proizvođača. Ona je time postala prva srpska državljanka koja je koristila usluge "EHAng" kompanije.

EHang (EHang Holdings) je kineska tehnološka kompanija specijalizovana za urbanu vazdušnu mobilnost, sa fokusom na razvoj autonomnih električnih letelica sa vertikalnim poletanjem i sletanjem (eVTOL).

Letelice za kratke relacije

Njihove platforme su namenjene prevozu putnika na kratkim relacijama u okviru gradova i između urbanih zona, ali i drugim civilnim primenama, poput logistike, hitnih intervencija i "pametnih gradova" (u zavisnosti od modela i konfiguracije).

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović uputila je u martu pozivno pismo Hu Huazhi, predsedniku Upravnog odbora i generalnom direktoru kompanije.

Kompanija planira da u toku ove godine poseti Srbiji.

Ukoliko se ukaže prilika, ova kompanija bi predstavila svoja rešenja kroz saradnju sa Ekspo 2027, što bi dodatno ojačalo poziciju Srbije kao lidera u zelenoj tehnologiji i održivom transportu.Kompanija ima kancelariju u Španiji i zastupnika u Beču, dok je Srbiju već identifikovala kao prioritetno potencijalno partnersko tržište. Iznet je predlog da Srbija postavi prva ispitivanja taksi letelica bez pilota u Evropi, kao i da u okviru Ekspo 2027, postane prva zemlja koja je razvila sveobuhvatan eVTOL ekosistem i time stupi operativno u ovoj oblasti.Ministarka je u ponedeljak doputovala u Guangdžou, gde će tokom višednevne posete Kini održati niz sastanaka sa predstavnicima kineskih kompanija.Tokom posete Kini, u periodu od 20. do 29. aprila, Mesarović će obići će tri provincije - Guangdong, Šandung i Hebej, kao i šest gradova: Guangdžou, Fošan, Šenžen, Đinan, Šiđažuang i Tjenđin.

Autor: S.M.