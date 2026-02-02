'SVAKI ROBOT BI BIO UZ JEDNOG ČOVEKA' VUČIĆ: Ove godine možemo da počnemo proizvodnju, plan 50 fabrika do 2030.

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas u Kineskom kulturnom centru, gde je prisustvovao prezentaciji robota kompanije AGIBOT Innovation, da bi Srbija ove godine mogla da počne kao prva zemlja u Evropi da proizvodi takve robote i da je plan da se između 2026. i 2030. napravi ukupno 50 fabrika.

- Mi ove godine i u narednim mesecima možemo da krenemo jednu od najvećih investicija ikada u Srbiji i možemo da budemo prva zemlja u Evropi koja će da proizvodi ovakve robote - rekao je Vučić novinarima.

Istakao je da je reč o primenjenoj veštačkoj inteligenciji i objasnio da tu nisu u pitanju samo softveri već i hardver.

- Neko mora da pravi i ove robote, mašine, zglobove i ostala čuda i to bi moglo sve da se pravi u Srbiji. Dakle, to su tri stvari. Fabrika robota, drugo da bude, naravno, uz data centar da imamo i data fabrike. Zašto? Zato što ovi roboti moraju da imaju po 100 miliona časova učenja za ono što rade. Oni su u stanju da vam prave čaj, prave kafu, peglaju stvari u kući, peru veš i sve drugo. I sve ćemo to pokušati mi ovde da proizvedemo i da budemo prvi u Evropi i da to sve bude čak ove godine - rekao je Vučić.

Istakao je da trenutno ima značajnih problema, jer je pitanje da li u Srbiji može da se obezbedi dovoljno struje za takve projekte.

- Ovo zahteva dva puta po 300 mega vati, ako se ne varam. Mi ćemo koliko sutra da sednemo da vidimo šta da radimo po tom pitanju. I to vam govori koliko sam bio u pravu na onoj sednici vlade. Stručnjaci su napisali da neće biti dodatnih potrošača, ako neće, pogledajte šta ćemo da trošimo - naveo je Vučić.

Naveo je da je kompanija AGIBOT Innovation proizvela 39 odsto humanoidnih robota na svetu, dok je druga kineska kompanija proizvela 32 odsto, dodajući da su im konkurencija američkr kompanije Tesla Olympus i Boston Dynamics.

Vućić je ponovio da u Evropi ne postoji ni jedna takva fabrika, a da bi Srbija bila prva.

- Mi bismo između 2026. i 2030. napravili ukupno 50 fabrika u kojima bi radili ljudi i roboti. Svaki robot bi bio uz jednog čoveka. I on bi od tog čoveka na dnevnom nivou učio i sticao znanja, jer se i njegova znanja zasnivaju, kao i znanja Čet GBT-a, na saznanjima koje dobija s interneta. Ovaj robot će da bude kao čovek jer on ne mora da bude vezan za claud, on sam to nauči i on se tako i ponaša, ali mora da ima mnogo treninga mora da ima sve te centre, mora da ima fabrike - naveo je Vućić.

Istakao je da će Srbija intenzivno raditi na realizaciji tog plana.

- To nam je plan tako da to će biti stotine miliona investicija i naših i njihovih. Mi od sutra krećemo, mi od sutra pravimo 'task force', gde ću ja da budem član, da bismo mogli sve da izguramo i da već u septembru, oktobru možemo da vam pokažemo šta sve proizvodimo u našoj zemlji - naveo je Vučić.

Autor: Pink.rs