Ovo je robot Luka koji je pozdravio predsednika Vučića: Govori srpski, visok je 170 centimetara i ima posebno zanimanje

Foto: Tanjug/JADRANKA ILIĆ

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas u Kineskom kulturnom centru u Novom Beogradu prezentaciji robota kompanije AGIBOT Innovation.

- Za mene je ovo jedan od najlepših dana u poslednjih par godina, a neverovatno je ovo što sam video, mi možemo da budemo prva zemlja u Evropi koja može da pravi ove robote - poručio je predsednik Vučić u obraćanju posle prezentacije.

Kineski predstavnici su rekli da imaju i robote u vidu malih i velikih pasa u zavisnosti od potreba i njihovih funkcija, a neki teže i po 100 kilograma. Na prezentaciji je prikazan i robot panda. Predsedniku Vučiću je potom predstavljen i robot humanoid, visok 170 cm.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić/Instagram.com/buducnostsrbijeav

- Dobro jutro, gospodine predsedniče, ja sam Luka - pozdravio je robot Vučića.

Predstavnici kineske kompanije rekli su da oni mogu da služe najpre za doček gostiju i razna predstavljanja jer mogu da predstave ogromnu količinu informacija.

- Čvrst stisak ima - rekao je Vučić posle rukovanja s robotom Lukom, nakon čega je grupa robota obučena u srpske jeleke izvela kineski tradicionalni ples a potom i nešto komplikovaniji grupni u ritmu pop muzike gde su svi bili potpuno usklađeni.

Rečeno je i da mogu da govore bilo koji jezik, po potrebi, uključujući i srpski.

Kineski proizvođači kažu da su samo prošle godine proizveli 5.000 robota od kojih je svaki posebna stanica koja može da služi u industriji i obavlja zahtevne poslove umesto ljudi. Ukupno su ih dosad proizveli 13.000 jer su, kako je rečeno, start-ap kompanija.

Prezentacija je održana u 10 časova, u Kineskom kulturnom centru u Novom Beogradu.

