'NEVEROVATNO JE ŠTA SAM VIDEO DANAS' VUČIĆ: Možemo da budemo prvi u Evropi koji će proizvoditi ove robote

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas istorijskoj prezentaciji kineske kompanije "AGIBOT Innovation" u Kineskom kulturnom centru na Novom Beogradu.

Kineski stručnjaci predstavili su predsedniku široku gamu svojih proizvoda, uključujući i specijalizovane robote u obliku malih i velikih pasa, koji se koriste za različite namene – od industrije do bezbednosti.

Nakon spektakularnog performansa robota, Vučić je održao ključne sastanke sa predstavnicima giganata "Minth group" i "AGIBOT innovation".

Vučić je nakon sastanka rekao da mi ove godine možemo da budemo prva zemlja u Evropi koja će da proizvodi ove robote.

- To je primenjena veštačka inteligencija - kazao je Vučić.

Vučić je govoreći o fabrikama rekao da je pitanje imamo li dovoljno struje.

- To vam govori koliko sam bio u pravu kada sam rekao, stručnjaci su rekli da neće biti dodatne potrošnje, kako neće? Ova kompanija je prva na svetu, proizvode 39 odsto ovakvih robota. Daleko su ispred SAD. U Evropi ne postoji ni jedna ovakva fabrika, bili bismo prvi. Napravili bismo fabriku u kojoj bi zajedno radili ljudi i roboti - kazao je Vučić i dodao:

Ovaj robot će biti kao čovek jer ne mora da bude vezan za klaud. Do 2030. ćemo imati 50 fabrika u kojima će raditi zajedno ljudi i roboti.

Vučić je rekao da roboti mogu da nose kamere, ali i oružje.

- Tako da sledeća naša vojna parada imaćemo hiljade vojnika robota. Ali, sve to moram da molim predsednika Sija - naveo je Vučić i dodao:

Ako mi uspemo da rešimo naše probleme videćete šta ćemo sve da radimo i pravimo.

- Vrednost tržišta mobilnih telefona je 10 milijardi evra. Automobila 100 milijardi. A ovo, procenjuje se na bilion evra - kazao je Vučić.

Pitanje o blokaderima

Vučić je rekao da ne može da govori o blokaderima, da to ne želi danas.

Autor: Pink.rs