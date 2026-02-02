AKTUELNO

Politika

'NEVEROVATNO JE ŠTA SAM VIDEO DANAS' VUČIĆ: Možemo da budemo prvi u Evropi koji će proizvoditi ove robote

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas istorijskoj prezentaciji kineske kompanije "AGIBOT Innovation" u Kineskom kulturnom centru na Novom Beogradu.

Kineski stručnjaci predstavili su predsedniku široku gamu svojih proizvoda, uključujući i specijalizovane robote u obliku malih i velikih pasa, koji se koriste za različite namene – od industrije do bezbednosti.

Nakon spektakularnog performansa robota, Vučić je održao ključne sastanke sa predstavnicima giganata "Minth group" i "AGIBOT innovation".

Vučić je nakon sastanka rekao da mi ove godine možemo da budemo prva zemlja u Evropi koja će da proizvodi ove robote.

- To je primenjena veštačka inteligencija - kazao je Vučić.

Foto: TV Pink Printscreen

Vučić je govoreći o fabrikama rekao da je pitanje imamo li dovoljno struje.

- To vam govori koliko sam bio u pravu kada sam rekao, stručnjaci su rekli da neće biti dodatne potrošnje, kako neće? Ova kompanija je prva na svetu, proizvode 39 odsto ovakvih robota. Daleko su ispred SAD. U Evropi ne postoji ni jedna ovakva fabrika, bili bismo prvi. Napravili bismo fabriku u kojoj bi zajedno radili ljudi i roboti - kazao je Vučić i dodao:

Ovaj robot će biti kao čovek jer ne mora da bude vezan za klaud. Do 2030. ćemo imati 50 fabrika u kojima će raditi zajedno ljudi i roboti.

Vučić je rekao da roboti mogu da nose kamere, ali i oružje.

- Tako da sledeća naša vojna parada imaćemo hiljade vojnika robota. Ali, sve to moram da molim predsednika Sija - naveo je Vučić i dodao:

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Ako mi uspemo da rešimo naše probleme videćete šta ćemo sve da radimo i pravimo.

- Vrednost tržišta mobilnih telefona je 10 milijardi evra. Automobila 100 milijardi. A ovo, procenjuje se na bilion evra - kazao je Vučić.

Pitanje o blokaderima

Vučić je rekao da ne može da govori o blokaderima, da to ne želi danas.

Autor: Pink.rs

#Aleksandar Vučić

#Kina

#Srbija

#roboti

#robotika

POVEZANE VESTI

Politika

SRBIJA KROČILA U BUDUĆNOST: 'Dobro jutro, predsedniče!' Roboti dočekali Vučića, u toku sastanci o ključnim tehnološkim ulaganjima (VIDEO)

Politika

PREDSEDNIK SRBIJE DANAS U KINESKOM KULTURNOM CENTRU: Vučić u 10 sati na prezentaciji robota kompanije AGIBOT

Politika

SUTRA TAČNO U 10! Predsednik Vučić na prezentaciji robota kompanije AGIBOT

Politika

Vučić: Video sam ljude koji su nasmejani, srećni, zadovoljni, što veruju u svoju budućnost! (VIDEO)

Politika

Vučić na Nacionalnom sajmu hrane u Beogradu: Tri su stvari od kojih će zavisiti budućnost svake zemlje!Mogli bismo da budemo mnogo veći izvoznici hran

Politika

'DANAS JE VELIKI DAN' Vučić: Ponosan sam, želim da svi znaju da je ovo ubedljivo najveća grinfild investicija ostvarena na teritoriji Srbije (VIDEO)