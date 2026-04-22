ZABELELA SE IVANJICA KAO USRED ZIME! Sneg pao na ivanjička sela, meštani u strahu zbog malina (FOTO)

Izvor: RINA, Foto: RINA ||

Sneg se zadržao čak i na kolovozu, pa su nadležne ekipe poslate na teren.

Iako je proleće u punom jeku, zima se izgleda još uvek ne predaje. Tokom jutarnjih sati sneg je pao na području ivanjičkog sela Kušići, a prema rečima meštana sve je obelelo kao da je decembar.

Zabeležene padavine dodatno su uznemirile poljoprivrednike, koji strahuju od mogućih posledica po ovogodišnji rod, posebno kada je reč o malini.

- Nije toliko retko da sneg padne u aprilu, ali svakako nismo mu se obradovali. Strahujemo za poljoprivrednu proizvodnju, naročito zbog maline, od mogućeg mraza, temperature padaju ispod nule, a alstari su već krenuli, kažu za RINU zabrinuti meštani.

Zbog otežanih uslova na putu, nadležni putari apeluju na vozače da budu dodatno oprezni, posebno na ovoj deonici, kao i u ostalim brdsko-planinskim predelima zapadne Srbije.

Posebno upozorenje upućeno je vozačima teretnih vozila bez adekvatne zimske opreme da ne kreću ka ovom putnom pravcu, kako ne bi ugrozili bezbednost saobraćaja.

Autor: D.Bošković

POVEZANE VESTI

Društvo

Vozačima u Srbiji upućen HITAN APEL: Na ovoj deonici pojava OPASNA PO ŽIVOT

Društvo

KOLAPS NA PLANINAMA ZBOG SNEGA: Preko Tare zabranjen saobraćaj za šlepere, kritično i na putu za Prijepolje - okovan i region

Društvo

Pao prvi sneg u Srbiji! Nakon 30 stepeni, naglo zabelela Golija, prizori su prelepi (FOTO)

Hronika

DRAMA U NOVOM PAZARU: Ceo grad blokiran nakon dojave o BOMBI!

Društvo

SEDAM KAMIONA NA TERENU NA ZLATIBORU: Sneg veje, putevi prohodni - evo gde se sve zabelelo (VIDEO)

Region

TELO IZVUČENO IZ MORA KOD BUDVE Muškarac plivao uprkos crvenoj zastavici: Hitno poslate nadležne ekipe, ali nije mu bilo spasa