SEDAM KAMIONA NA TERENU NA ZLATIBORU: Sneg veje, putevi prohodni - evo gde se sve zabelelo (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/RINA, Foto: RINA

Tokom večernjih sati na području Zlatiborskog okruga kiša je prešla u susnežicu i sneg. Za sada se saobraćaj odvija bez većih problema, a na teren su odmah upućene dežurne putarske ekipe.

- Aktivirano je sedam kamiona i rade na čišćenju putnih pravaca. Sneg pada, ali se ne zadržava velika količina na kolovozu. Ekipe vrše i posipanje, temperatura je oko 0 stepeni, kažu za RINU u Putevima Užice.

Na vozače se apeluje da budu oprezni i da na put ne kreću bez odgovarajuće zimske opreme.

Podsetimo, danas je na višim planinama jugozapadne i zapadne Srbije pao sneg.+

Na planinama u ovim predelima moglo bi da padne od 10 do 20 cm snega, lokalno i više. Snežna granica spustila će se na 800–900 metara nadmorske visine.

Danas su se, osim Zlatibora, zabeleli i Kopaonik, Tara...

Autor: Marija Radić

Društvo

Putari u drugom stepenu pripravnosti: Sneg veje na Zlatiboru, za sada svi putevi prohodni

Društvo

Svi putevi u Zlatiborskom i Moravičkom okrugu prohodni: Ukinuta i zabrana za šlepere

Društvo

VREME NAPRAVILO HAOS U ZLATIBORSKOM OKRUGU! Ledena kiša i sneg otežavaju saobraćaj, uvedena zabrana za šlepere

Društvo

MEĆAVA NAPRAVILA HAOS U OVOM DELU SRBIJE! Na snazi zabrana saobraćaja za kamione: Na terenu 12 ekipa, putevi se čiste po prioritetima (FOTO)

Društvo

PUTARI NA TERENU: Novi sneg na Zlataru i Debelom Brdu, opasnost od odrona u usecima i kanjonima

Društvo

MEŠTANE GOLIJE RANI SNEG NIJE IZNENADIO: Mi smo već u avgustu spremili i drva i osnovno za zimu! (VIDEO)