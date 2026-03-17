SEDAM KAMIONA NA TERENU NA ZLATIBORU: Sneg veje, putevi prohodni - evo gde se sve zabelelo (VIDEO)

Tokom večernjih sati na području Zlatiborskog okruga kiša je prešla u susnežicu i sneg. Za sada se saobraćaj odvija bez većih problema, a na teren su odmah upućene dežurne putarske ekipe.

- Aktivirano je sedam kamiona i rade na čišćenju putnih pravaca. Sneg pada, ali se ne zadržava velika količina na kolovozu. Ekipe vrše i posipanje, temperatura je oko 0 stepeni, kažu za RINU u Putevima Užice.

Na vozače se apeluje da budu oprezni i da na put ne kreću bez odgovarajuće zimske opreme.

Podsetimo, danas je na višim planinama jugozapadne i zapadne Srbije pao sneg.+

Na planinama u ovim predelima moglo bi da padne od 10 do 20 cm snega, lokalno i više. Snežna granica spustila će se na 800–900 metara nadmorske visine.

Danas su se, osim Zlatibora, zabeleli i Kopaonik, Tara...

