SNEG VEJE U ZLATIBORSKOM OKRUGU! Ekipe na terenu, padavine dovele do nekoliko saobraćajnih nezgoda!

Izvor: Pink.rs/Rina, Foto: RINA ||

Snežne padavine još uvek ne prestaju na teritoriji Zlatiborskog okruga. Tokom noći palo je oko 10 centimetara novog snega, a saobraćaj se odvija otežano preko Zlatibora i Kadinjače.

- Ekipe su na terenu, snega ima na kolovozu ali nije strašno. Saobraćaj je zabranjen za šlepere preko Zlatibora i Kadinjače, preko Kadinjače jutros je došlo i do poprečivanja šlepera, kao i do manjih saobraćajnih nezgoda na putu od Užica do Zlatibora, kaže za RINU jedan od vozača.

Sneg u martu nije zaobišao ni ivanjički, ni novovarški kraj. Na Goliji i Zlataru ima ga oko 20 centimetera, ali prema poslednjim informacijama svi putevi su prohodni.

Preko Golije je zabranjen saobraćaj za teretnjake, putevima II i III prioriteta.

Autor: Jovana Nerić

