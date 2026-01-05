AKTUELNO

Društvo

Svi putevi u Zlatiborskom i Moravičkom okrugu prohodni: Ukinuta i zabrana za šlepere

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Grad Loznica ||

Svi putevi su prohodni i saobraćaj se danas odvija bez problema na teritoriji Zlatiborskog i Moravičkog okruga, čak i za šlepere preko Borove glave.

"Imamo oko 20 centimetara novog snega, svi putevi su blagovremeno pročišćeni, nema zastoja. Ukinuta je zabrana za šlepere preko Zlatibora i Tare. Putevi su posuti, kako zbog niskih temperatura ne bi došlo do formiranja ledenog pokrivača, prenosi RINA.

Novi sneg nije izazvao probleme ni na teritoriji opštini Ivanjica, gde takođe nema zavejanih puteva.

Kako se dodaje, ekipe Puteva Ivanjica su na 50 odstgo angažovanosti, putevi se čiste po prioritetima i sve je prohodno i da je tokom jučerašnjeg dana napadalo novih od 15 do 20 centimetara snega.

Kako se navodi, situacija na terenu se prati iz minuta u minut.

Autor: Marija Radić

#Moravički okrug

#Putevi Srbije

#Zlatiborski okrug

#putevi

#šleperi

