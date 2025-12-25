Važna informacija za vozače: Na ovim deonicama ima snega, a evo gde je na snazi zabrana za kamione i šlepere

Javno preduzeće "Putevi Srbije" saopštilo je večeras da je na putevima u zemlji prisutan sneg do pet centimetara visine, mestimična poledica i magla, kao i da su svi putni pravci prohodni.

U saopštenju navode da posebnu pažnju poklanjaju organizaciji rada Zimske službe, održavanju prohodnosti puteva i obaveštavanju javnosti o stanju na putevima i zbog toga navode izveštaj Štaba zimske službe o stanju na putevima koji je pokazao da snega do pet centimetara ima na deonicama I B-21, Ivanjica - Javor, kolovoz je vlažan, II A-231, Božica - granica SRB/BUG (Ribarci), kolovoz je vlažan, II A-231, Vlasinsko Jezero - Božica, kolovoz je vlažan.

Sneg mestimično na kolovozima

Na ostalim putnim pravcima prvog prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara na teritoriji Ivanjice, Vranja, dok na državnim putevima drugog prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara na teritoriji Ivanjice, Kruševca, Niša.

Na ostalim putnim pravcima trećeg prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara na teritoriji Ivanjice, Kruševca, Niša, Vranja, Zaječara.



Ukazuju da zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima.

Postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka, a magle trenutno ima putnim pravcima I B-21 Divljaka - Ivanjica, I B-21 Ivanjica - Javor, I B-30 Buk - Radočelo, I B-30 Ivanjica - Buk, II A-180 Vučkovica - Ivanjica, II A-194 Prilike - Katići - Jasenovo, II A-197 Buk - Međurečje - Kumanica, II A-197 Gornji Dubac - Luke - Ivanjica, II A-197 Kumanica - Preko Brdo - Duga Poljana, II A-198 Odvraćenica - Preko Brdo, II B-409 Kumanica - Gleđica.

Što se odrona tiče, navode da su učestali odroni duž svih nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima prisutni u Zaječaru, kao i da ih najmiše ima na putu I B-34 (Đerdapska klisura) i na II A 221 (klisura Korenatac).

Zabrana za šlepere i kamione

Zabrana za šlepere i kamione sa prikolicom na snazi je na putnim pravcima I B-35 Knjaževac - Tresibaba, I B-35 Negotin - Zaječar - Vratarnica - Knjaževac, I B-37 Bor - Zaječar, II A-207 Drenska klisura (Drenje) - Grčak, II A-207 Grčak - Aleksandrovac - Velika Vrbnica, II A-208 Stanišinci - Grčak, II A-208 Vrnjci - Stanišinci, II A-209 Dobre vode - Goč - Stanišinci, II A-211 Brzeće - Kopaonik (Jaram), II A-218 Boljevac - Sokobanja.

Takođe, kolovoz je vlažan i snega ima do pet centimetara na prilazu graničnim prelazima II A-168 Dušanovac - dr. granica sa Rumunijom (granični prelaz Kusjak) i II A-220 Minićevo - Novo Korito, kolovoz je vlažan.



U saoptenju navode da su prilazi zimskim turističkim centrima prohodni.

JP "Putevi Srbije" preporučuje opreznu vožnju i savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, treba da voze zaista oprezno i pažljivo.

Takođe, apeluju na vozače prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i savetuju maksimalan oprez u vožnji.

Autor: S.M.