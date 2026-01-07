AKTUELNO

VREME NAPRAVILO HAOS U ZLATIBORSKOM OKRUGU! Ledena kiša i sneg otežavaju saobraćaj, uvedena zabrana za šlepere

Izvor: Pink.rs/Rina, Foto: RINA ||

Tokom popodnevnih sati na području Zlatiborskog i Moravičkog okruga došlo je do jake ledene kiše, koja je na Zlatiboru već prešla u sneg.

- Saobraćaj se odvija otežano, pada jaka ledena kiša, a najvili su i jak sneg. Uvedena je zabrana saobraćaja za šlepere preko Zlatibora i Tare - kažu za RINU u Putevima Užice.

Dodaju da su sve raspoložive ekipe već na terenu i u maksimalnoj pripravnosti.

- Apelujemo na sve vozače da prilagode svoju vožnju uslovima na putu, ali i da na put kreću samo u slučaju preke potrebe - dodaju u Putevima Užice.

Autor: Jovana Nerić

