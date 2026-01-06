AKTUELNO

Društvo

POČELA LEDENA KIŠA NA OMILJENOJ PLANINI SRBA: Ako putujete ka Zlatiboru, budite na oprezu - OPASNO JE!

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Tokom popodnevnih sati ledena kiša počela je da pada na teritoriji Zlatiborskog okruga, a svim vozačima je usled nepovoljnih vremenskih uslova izdat hitan apel.

- Ledena kiša otežava saobraćaj, takođe preko Zlatibora je trenutno jaka magla i vidljivost je maksimalno smanjena. Stoga apelujemo na vozače da na put ovom deonicom kreću samo ako moraju i da obavezno vožnju prilagode uslovima na putu, rečeno je za RINU u preduzeću Putevi Užice.

Kako su noćas najavljene i snežne padavine, sve ekipe su u maksimalnoj pripravnosti.

Autor: D.Bošković

#Srbi

#Zlatibor

#ledena kisa

#opasno

#oprez

#planina

POVEZANE VESTI

Društvo

LEDENA KIŠA, SNEG I SUSNEŽICA PRAVE MUKE VOZAČIMA Putari od rane zore posipaju puteve: Bilo je baš gadno

Hronika

MUP SE HITNO OGLASIO: Na snazi važno upozorenje za građane

Društvo

Putari u drugom stepenu pripravnosti: Sneg veje na Zlatiboru, za sada svi putevi prohodni

Društvo

UPOZORENJE RHMZ VOZAČIMA: Noćas magla, kiša i mraz – evo gde će biti najkritičnije!

Društvo

Ledena kiša danas PRETI ovim delovima! Širom Srbije temperatura u minusu, a EVO gde je već jutros 12 u plusu

Region

SNEG VEJE U HRVATSKOJ! u prekidu brodski saobraćaj na Jadranu, kopnenom delu preti JAK VETAR