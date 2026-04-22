Obeležen Dan grada Šapca! Ključevi grada uručeni zaslužnim pojedincima

Dan grada Šapca obeležen je danas svečanom akademijom u znak sećanja na 22. april 1867. godine, kada je turska vojska napustila utvrđenje na Savi, a na tvrđavi se zavijorila srpska zastava.

Ovaj datum simbolizuje oslobođenje i početak novog razvojnog perioda grada, zbog čega se svake godine obeležava kao najvažniji praznik Šabac.

U okviru tradicionalne ceremonije, simbolično se uručuju ključevi grada zaslužnim pojedincima. Ovogodišnji dobitnici su Darko Glišić, ministar za javna ulaganja, novinarka Tamara Grujić i estradni umetnik Ljuba Aličić.

- Zahvalan sam pre svega ljudima u Vladi Srbije na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, što smo stvorili takav ambijent, da kad se nalazite na odgovornom mestu napravite dobre rezulatate koji su vidljivi, a sve za dobrobit građana - rekao je u svom obraćanju ministar Glišić.

Danas u Šapcu posluje veliki broj domaćih i stranih kompanija, a interesovanje za izgradnju novih proizvodnih pogona je u porastu. Poseban značaj za dalji razvoj ima moderna saobraćajna infrastruktura. Zahvaljujući auto-putu, grad je povezan sa glavnim regionalnim i međunarodnim pravcima, što dodatno podstiče privredne aktivnosti.

- Planovi razvoja Šapca predstavljeni su na svečanoj akademiji, dok su dan ranije dodatno promovisani na događaju u okviru priprema za Expo 2027. Velike su investicije pred nama, a želja nam je da Šabac bude grad budućnosti - rekao je gradonačelnik dr Aleksandar Pajić.

Grad Šabac tako nastavlja da gradi imidž jednog od važnijih industrijskih i investicionih centara u Srbiji, oslanjajući se na bogatu istoriju i savremeni razvoj.

Autor: S.M.