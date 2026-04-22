Mesta na kojima ne treba da stoje ikone: Veruje se da se tako stvara nemir i privlači nesreća

Saznajte na kojih sedam mesta u kući ne bi trebalo da stoji ikona.

Dakle, posetite prijatelje koji su religiozni i odjednom osetite neobjašnjivu nelagodu: ikone kao da "vise" u prostoru, kandilo treperi, ali umesto osećaja smirenosti i blagosti, javlja se tiha napetost. Zašto se to dešava?

Zato što ikona nije talisman koji štiti od svega lošeg. Ona je pre svega sredstvo molitve i unutrašnjeg sabiranja. A svako takvo sredstvo traži poštovanje, meru i odgovarajući prostor. Ako se postavi bez razumevanja – u kupatilu, među ukrasima ili kao deo dekora – ne donosi mir, već može stvoriti unutrašnji nemir.

U nastavku su mesta na kojima ikone najčešće završavaju, a gde zapravo ne pripadaju – i zašto je to važno.

1. Iznad vrata (kao amajlija)

Postoji uvreženo verovanje da ikona iznad dovratnika "tera zlo". Međutim, to nije hrišćanski pristup, već ostatak narodnog magijskog razmišljanja. Ikona nije zaštitni znak na ulazu, niti sredstvo kontrole prostora.

Postavljena iznad vrata, ona može stvoriti osećaj zatvorenosti i straha, kao da je dom mesto koje treba braniti. Suština vere je upravo suprotna – Bog nije ograničen na prag ili zid, već je prisutan svuda.

2. U spavaćoj sobi, direktno naspram kreveta

Ikone u spavaćoj sobi nisu zabranjene, ali zahtevaju osećaj mere i poštovanja prostora. Preporučuje se da budu postavljene sa strane, uz uzglavlje, a ne direktno iznad kreveta ili naspram njega.

Ako su postavljene tako da "gledaju" pravo ka mestu intime, mogu stvoriti osećaj nelagode. Ikona poziva na smirenost i molitvu, a ne na unutrašnji konflikt ili stid. Ravnoteža između duhovnog i svakodnevnog ovde je ključna.

3. Na polici sa kozmetikom ili dokumentima

Mešanje svetog i svakodnevnog često dovodi do unutrašnje konfuzije. Ikona simbolizuje duhovni fokus, dok predmeti poput kozmetike, parfema ili poslovnih papira pripadaju sasvim drugoj sferi života.

Kada stoje zajedno, poruka postaje nejasna – da li je to mesto molitve ili svakodnevne rutine? Zato je bolje da prostor oko ikone bude jednostavan i rasterećen.

4. U kuhinji, iznad šporeta ili sudopere

Kuhinja jeste deo doma gde je prisutan duh zajedništva i zahvalnosti, ali mesto ikone ne bi trebalo da bude iznad sudopere, pare ili masnoće.

Ako se već postavlja u kuhinji, najbolje je da to bude miran ugao, udaljen od izvora toplote i prljavštine. Važno je da prostor ostane dostojanstven i čist, kako bi zadržao svoju simboliku.

5. U vitrini sa ukrasima i suvenirima

Kada se ikona nađe među figuricama, suvenirima i dekoracijom, ona gubi svoj osnovni smisao. Postaje deo scenografije, umesto da bude mesto sabiranja i pažnje.

Ikona ne treba da se "takmiči" za pogled sa drugim predmetima. Ako je već u prostoru, treba da ima svoje izdvojeno mesto, bez vizuelne gužve.

6. U toaletu ili kupatilu

Iako može delovati praktično iskoristiti prazan zid, ova mesta nisu primerena za ikone. Ne zbog samog prostora, već zbog značenja koje on nosi u svakodnevnom životu.

Poštovanje prema simbolu podrazumeva i pažljiv izbor mesta gde se on nalazi. U ovom slučaju, jednostavnije i primerenije rešenje je odabrati neutralan predmet.

7. Tamo gde stoji "iz navike"

Možda i najvažnija situacija je kada ikona postoji u prostoru, ali bez stvarne pažnje. Stoji jer je "tako rečeno", jer je nasleđena ili postavljena bez ličnog odnosa.

Takva prisutnost stvara osećaj praznine – kao da nešto postoji, ali bez značenja. U tom slučaju, iskrenije je skloniti je nego držati bez ikakvog odnosa prema njoj. Suština nije u pravilima, već u razumevanju. Ikona nije dekoracija niti zaštitni predmet – ona je simbol unutrašnjeg odnosa.

Kada joj se da pravo mesto, dom može postati tiši, smireniji i jasniji. Kada se postavi bez razmišljanja, lako se gubi upravo ono što bi trebalo da donese – mir.

Autor: D.S.