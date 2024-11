Otac Predrag Popović otkrio zašto na groblje ne treba nositi plastične sveće i cveće: Ne pravite cirkus na zadušnice, već učinite ovo (VIDEO)

Danas su Mitrovske zadušnice, a sveštenik Predrag Popović objasnio je koji su to običaji kojih bi trebalo da se pridržavamo.

- Danas su zadušnice, dan kada posvećujemo onima koji su preselili u večnost. Kada smo mi bili mali, oni su brinuli o nama, sad je naše da brinemo o njima kada su oni nemoćni. Zato je danas dan kada treba da odete na grobove vaših predaka, očeva, dedova. Jako važna stvar jeste da ne palite cigaretu tamo na grobu, nego da zapalite kadionicu. Ako nemate kadionicu, potražite na grobu, nekom pored ima kadionica sigurno, pozajmite kadionicu - naveo je otac Predrag.

Dodao je da treba poneti jedan briket i jedan grumen tamjana.

- Okadite, prekrstite se, zapalite sveću, pomolite se za njih. Često puta me ljudi pitaju: "Da li oče smem da pričam tako sa pokojnima, da mu kažem?" Zašto da ne. Mi ne verujemo u večnu smrt, već verujemo u vaskrsenje i nema ničeg lošeg da kažemo, eto i šta ima novo i da ispričamo i tako dalje. Starajmo se, malo poplevite tamo, zalijte cveće ako ima, nemojte da nosite plastične sveće i vence - rekao je on.

Podsetio je da je pokojni patrijarh Pavle dekretom zabranio za sahrane i parastose nošenje plastičnih sveća.

- Prvo to je plastika, ona izbledi, bude ružna, to se posle baci, to ne može da truli, to se vuče. Mi smo ljudi prolazni, trebamo kupovati cveće, obično, kad idemo na grob, ali to domaćice treba da imaju u svojim baštama, pa malo naberu tih jesenjih ruža, ruzmarina i tako dalje, i odnesu na grob. Ali nema veze, ako živite u stanu, pa ne možete, kupite malo cveća, odnesite tamo, to cveće će da uvene. I mi venemo sve to je prolazno, to i govori o tome da je bez Boga život prolazan - istakao je.

Autor: Marija Radić