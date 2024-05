Sveštenik razrešio NAJVEĆU NEDOUMICU SRBA: Dao odgovor na pitanje gde se pale sveće za žive, a gde za mrtve

Sveštenik pri Svetojovanskom hramu, Predrag Milutin je objasnio koja su pravila pri paljenju sveća u crkvi.

Gotovo svi vernici kada dođu u bilo koji pravoslavni hram pale sveće, međutim dosta njih ne zna zbog čega se tačno to radi i koja je simbolika zapaljene sveće. Svi se pitaju da li postoje određena pravila kako se to radi i da li je istina da su sveće koje palimo dole posvećene umrlima, a one gore živima. Ove nedoumice rešio je sveštenik pri Svetojovanskom hramu, Predrag Milutin koji je govorio za BAP VESTI.

"Paljenje sveća ili kandila u našim domovima i hramovima predstavlja svetlost božiju kojoj mi težimo jer Bog jeste svetlost. Sama reč svetost, za sve te ljude koji su dostojili blizine božije, nam predstavlja svetlost božiju. Oni su u isto vreme žrtva koju mi na neki način prinosimo gospodu. Sveće se pale uz molitvu.Kako palimo sveću, tako se pomolimo gospodu i samim time pokušavamo da osvetlimo duše naše svetlošću božijom, da uklonimo tamu greha koja je u svakome od nas u nekoj većoj ili manjoj meri", rekao je sveštenik.

Objasnio je i da li postoje neka određena pravila, određeni dani, momenti kada palimo sveće i kome su one namenjene.

"Palimo ih skoro svaki put kada se molimo bogu jer se one pale uz molitvu. Da li je to u hramovima kada počinje molitva, da li je to da kad palimo za žive ili mrtve, da li je to za naše bliske srodnike, prijatelje ili kumove, one se pale uvek uz molitvu. U našem narodu se uobičajilo da se za upokojene pale sveće na nekim donjim nivoima, za žive na gornjim. Mada danas ćete videti puno mesta na kojima postoji samo jedan nivo za paljenje sveća, pa je svejedno da li je za žive ili mrtve. To ustvari jeste tako jer su pred bogom svi isti i živi i mrtvi. To pokazuje i naš kalendar i da su mnogi sveti činili čuda i da i danas čine čuda posle svoje fizičke smrti. Oni su pred bogom i dalje živi i mole se za nas i bivaju naši zastupnici pred gospodom", rekao je sveštenik i objasnio i zašto ljudi idu u crkvu da zapale sveću tek kada se osete loše.

"U našem narodu postoji jedna izreka: 'Bez nevolje nema bogomolje'. Uvek kada nam je teško najviše se obraćamo gospodu za poomć, tako i palimo sveće. Ono što mi zaboravljamo često jeste da imamo svaki dan potrebu da se zahvalimo gospodu za ono što smo dobro dobili do danas i današnjem danu i prethodnim danima", zaključio je sveštenik.

