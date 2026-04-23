Da li će biti KIŠE do kraja dana?! Oglasio se RHMZ i za sutra najavio JEDNU POJAVU

U Srbiji se do kraja dana očekuje pretežno sunčano vreme uz umerenu oblačnost. Iako će biti toplo, ostaje vetrovito uz umeren i jak severozapadni vetar, najavio je RHMZ.

Sutra ujutru nas očekuje slab prizemni mraz, ali samo u južnim, jugozapadnim i jugoistočnim krajevima zemlje. Tokom dana biće pretežno sunčano i toplo uz blagi razvoj dnevne oblačnosti.

Vetar će biti slab do umeren, na istoku povremeno jak, severozapadni. Jutarnja temperatura kretaće se od dva do 10 °C, maksimalna dnevna od 18 do 22 °C.

Izgledi za naredne dane

Sve do početka sledeće sedmice zadržaće se pretežno sunčano vreme sa temperaturama koje su prosečne za treću dekadu aprila.

U utorak je moguća pojava kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova u pojedinim krajevima.

Od srede nas očekuje jače naoblačenje i malo svežije vreme. Mestimice se predviđa kiša, dok će lokalni pljuskovi biti praćeni grmljavinom.

Autor: Iva Besarabić