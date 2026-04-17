Za vikend proleće, a onda totalni PREOKRET vremena: Uskoro stiže zahlađenje sa kišom i grmljavinom

U Srbiji će za vikend biti sunčano i toplo, povremeno uz umerenu oblačnost. U subotu će duvati veoma jak severozapadni vetar.
Maksimalna temperatura biće od 18 do 24°C.
U ponedeljak sledi jača promena vremena.
Ujutro i pre podne u severozapadnim, posle podne i u ostalim delovima Srbije jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz jak severozapadni vetar.
Temperatura će biti u padu i kretaće se od 14 na severozapadu do 22°C na jugoistoku Srbije.
U nastavku sedmice biće promenljivo oblačno i svežije, ponegde sa kišom i grmljavinom.
Maksimalna temperatira biće oko 15 stepeni.
Postepena stabilizacija vremena očekuje se pred kraj meseca, uz porast temperatura.
