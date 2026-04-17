Za vikend proleće, a onda totalni PREOKRET vremena: Uskoro stiže zahlađenje sa kišom i grmljavinom

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug/Sava Radovanović, Tanjug/Tanja Drobnjak ||

U Srbiji će za vikend biti sunčano i toplo, povremeno uz umerenu oblačnost. U subotu će duvati veoma jak severozapadni vetar.

Maksimalna temperatura biće od 18 do 24°C.

U ponedeljak sledi jača promena vremena.

Ujutro i pre podne u severozapadnim, posle podne i u ostalim delovima Srbije jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz jak severozapadni vetar.

Temperatura će biti u padu i kretaće se od 14 na severozapadu do 22°C na jugoistoku Srbije.

U nastavku sedmice biće promenljivo oblačno i svežije, ponegde sa kišom i grmljavinom.

Maksimalna temperatira biće oko 15 stepeni.

Postepena stabilizacija vremena očekuje se pred kraj meseca, uz porast temperatura.

Autor: Marija Radić

