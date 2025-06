VRELI TALAS NE POPUŠTA: Utorak sunčan i topao, ali čuvajte se, krajem sedmice totalni obrt

U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo, uz slab do umeren vetar sa severa i severozapada, dok će u Vojvodini, istočnim krajevima i u planinskim predelima sredinom dana povremeno duvati i jak vetar

Jutarnje temperature biće između 13 i 20 stepeni, dok se najviša dnevna očekuje od 30 do 35 stepeni.

U Beogradu će takođe biti pretežno sunčano i toplo, sa slabim do umerenim severnim i severozapadnim vetrom. Jutarnja temperatura biće oko 20, a najviša dnevna oko 31 stepen.



Do kraja nedelje, sve do 8. jula, zadržaće se uglavnom sunčano i toplo vreme sa slabim do umerenim razvojem dnevne oblačnosti. Najtopliji dani biće četvrtak i petak, sa temperaturama koje će u većini mesta dostići od 35 do 38 stepeni. Krajem perioda postoji mogućnost lokalnih pljuskova i grmljavine zbog razvoja oblačnosti.

Autor: D.B.