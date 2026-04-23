OVO BI SVI VOZAČI U SRBIJI TREBALO DA ZNAJU: Velika promena na tehničkom pregledu od juna - Nema više muljanja

U Srbiji od sredine juna počinje testiranje novog Centralnog informacionog sistema tehničkih pregleda vozila, koji sprečava bilo kakva varanja i podmićivanja, jer će se podaci u realnom vremenu prosleđivati MUP i Agenciji za bezbednost saobraćaja.

ABS je početkom ove nedelje uputio poziv svim ovlašćenim pravnim licima koja vrše tehničke preglede da se prijave za učešće u testiranju koje startuje od 15. juna i traje do 15. decembra. Rok za prijavu je 1. jun, a učešće je dobrovoljno i besplatno. Kako navode iz Agencije, cilj testiranja je proveriti funkcionalnost sistema, uključujući automatski unos podataka sa mernih uređaja bez mogućnosti naknadne izmene.

Kako je objašnjeno, novi sistem centralizuje sve podatke sa tehničkih pregleda u zemlji i omogućava njihovu dvosmernu razmenu sa drugim državnim sistemima. Kada sistem bude u punoj funkciji, svi podaci sa tehničkih pregleda biće dostupni Ministarstvu unutrašnjih poslova i ABS u realnom vremenu, a povezanost sa E-upravom obezbediće da registracija vozila bude moguća samo uz validne registracione listove.

Iz Agencije navode da će se u sistemu voditi evidencije o privrednim društvima i kontrolorima, vozilima, izvršenim merenjima, ocenama tehničke ispravnosti, stepenu neispravnosti i utvrđenim tehničkim nedostacima. Tokom testiranja kontrolori će raditi kao i do sada, s tim što će podatke unositi i u CISTEP, uz podršku ABS na licu mesta i putem mejla kontroloriTP@abs.gov.rs.

ABS napominje da učestvovanjem u probnoj fazi privredna društva mogu unapred da se pripreme za obaveznu upotrebu CISTEP, koja će biti uvedena zakonom. Sve informacije o prijavi i uslovima dostupne su na zvaničnoj stranici Agencije.

Nema štosa sa dve crvene

Željko Regoda, glavni i odgovorni urednik portala Autoinfo.rs, kaže da štos sa dve crvene i prolaz tehničkog ako vozilo nije ispravno više neće biti moguć.

- Sada počinje faza testiranja i upućen je poziv tehničkim pregledima da se priključe. Funkcionisaće u narednih šest meseci, a kada se završi taj period, očekuje se potpuno puštanje u rad. Pravi se jedinstvena baza podataka u koju će biti uključeni umreženi svi tehnički pregledi i koja će stajati u Agenciji za bezbednost saobraćaja, a pristup bazi će imati MUP, tj. njihovo odeljenje za nadzor nad tehničkim pregledima iz Uprave saobraćajne policije.

Uređaji za kontrolisanje kočnica i izduvnih gasova biće direktno umreženi u ovu bazu i, kad se uradi jedan pregled, automatski rezultati izlaze u toj bazi. Nema prepravke, nema vraćanja, nema gašenja kamera, pa stavljanje drugog auta. Onaj ko bude imao neispravne kočnice ili neispravne izduvne gasove, neće više moći da časti nekoga i da prođe tehnički pregled - naglasio je Regoda.

Sve o novom sistemu CISTEP

- Testiranje počinje 15. juna i traje do 15. decembra

- Rok za prijavu je do 1. juna

- Učešće u testiranju je dobrovoljno i besplatno

- Sistem omogućava centralizaciju svih podataka s tehničkih pregleda u Srbiji

- Podaci se u realnom vremenu prosleđuju MUP i Agenciji za bezbednost saobraćaja

- Podaci sa mernih uređaja se automatski unose bez mogućnosti naknadne izmene

- Sistem je povezan sa E-upravom, pa će registracija vozila biti moguća samo uz validne registracione listove

U bazi će se voditi podaci o:

- pravnim licima i kontrolorima

- vozilima i strankama

- izvršenim merenjima

- tehničkoj ispravnosti i neispravnostima vozila

Autor: Iva Besarabić